Хамовнический суд Москвы сегодня должен избрать меру пресечения двум участникам митинга 9 сентября
Хамовнический суд Москвы сегодня должен избрать меру пресечения двум участникам митинга 9 сентября, обвиняемым в нападении на полицейских. Виктора Федосеева и Василия Костылёва задержали в воскресенье вечером на улице Большая Дмитровка и отправили в изолятор на Петровке, — рассказал «Эху» адвокат Олег Елисеев.
Как следует из протокола, Федосеев ударил силовика кулаком в ухо, а Костылёв нанёс удар одному полицейскому в область лица, а другого схватил за шею. Обвиняемые отказались давать показания.
Комментарии5
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parasuk_ 11 сентября 2018 | 00:10
Еще пара дегенератов сломали свою жизнь из-за навального
danko1 11 сентября 2018 | 00:20
А где суды над садистами-полицаями, незаконно задерживавших и зверски избивавших людей, вплоть до нанесения тяжелых травм?
drgonish 11 сентября 2018 | 00:27
danko1:
Где суды над над провокаторами, провоцирующих детей нарушать ФЗ РФ?
danko1 11 сентября 2018 | 00:36
drgonish: Имете в виду тех, кто заставляет детей петь песенки о дяде Вове и с рекламой ЕР идет в школы и детсады?
А на митинги даже школьники идут самостоятельно, т.к. имеют голову на плечах и совесть, в отличие от портянок.
И в данном случае никакого нарушения закона нет. Никто в школы не идет ( кроме власти) и не призывает детей к протестам.
drgonish 11 сентября 2018 | 00:22
За страданиями навалянят прячется простая, но жутковатая правда: Москва, некогда единолично решившая, что России надо жить при демократии, сегодня демонстрирует 73% неявку на выборы. Пенсионный возраст, повышения НДС и другие поборы не заставили людей воспользоваться демократическими инструментами ради своего будущего. Значит вашу судьбу будет решать абсолютное меньшинство. Ну, а как вы хотели....