Хамовнический суд Москвы сегодня должен избрать меру пресечения двум участникам митинга 9 сентября, обвиняемым в нападении на полицейских. Виктора Федосеева и Василия Костылёва задержали в воскресенье вечером на улице Большая Дмитровка и отправили в изолятор на Петровке, — рассказал «Эху» адвокат Олег Елисеев.

Как следует из протокола, Федосеев ударил силовика кулаком в ухо, а Костылёв нанёс удар одному полицейскому в область лица, а другого схватил за шею. Обвиняемые отказались давать показания.