В Петербурге после акции протеста суд на 13 суток арестовал участницу с третьей группой инвалидности
Об этом сообщает сайте Медиазона. Викторию Бойковскую признали виновной в участии несанкционированном шествии, которое повлекло создание помех для транспорта и пешеходов. В течение вчерашнего дня суды в разных регионах выносили решения по задержанным на акциях против повышения пенсионного возраста. Всего, по уточнённым данным проекта ОВД-Инфо, в отделения были отравлены почти 1200 человек. Больше всего задержанных — в Петербурге и Екатеринбурге.
Комментарии5
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mikhail_spb_ 11 сентября 2018 | 00:07
В семьях мильтонов гордятся ими: "А наш папа вчера изо всех сил избивал безоружных митингующих и посадил в тюрягу инвалида! За это мы с мамой его очень любим!"
kara 11 сентября 2018 | 00:27
mikhail_spb_: ну так он и ценен тем, что работает как машина-функция. кнопка вкл и кнопка выкл.
jetsam 11 сентября 2018 | 00:10
а если бы спела про укробендерах - на руках бы отнесли
на евровидение.... и денег дали. и к малахову записали.
неправильные инвалиды пошли. хотят жить как люди.
неправильные. ну на нарах здоровье поправят....
dyymm 11 сентября 2018 | 00:26
"в отделения были отравлены почти 1200 человек" - отравлены??!! И здесь "новичок"?!
tks 11 сентября 2018 | 00:32
Putlerismus Ordinaris Vulgaris.