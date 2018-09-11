В Петербурге после акции протеста суд на 13 суток арестовал участницу с третьей группой инвалидности

Об этом сообщает сайте Медиазона. Викторию Бойковскую признали виновной в участии несанкционированном шествии, которое повлекло создание помех для транспорта и пешеходов. В течение вчерашнего дня суды в разных регионах выносили решения по задержанным на акциях против повышения пенсионного возраста. Всего, по уточнённым данным проекта ОВД-Инфо, в отделения были отравлены почти 1200 человек. Больше всего задержанных — в Петербурге и Екатеринбурге.