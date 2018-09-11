В Москве полицейские перекрыли Страстной бульвар, где собрались участники так называемого «бессрочного протеста»
Об этом сообщает телеканал «Дождь». Причину силовики не пояснили. Они разрешили остаться у памятника Рахманинову, где находились протестующие, только одной женщине, которая охраняла вещи собравшихся. Накануне группа активистов после воскресных акций протеста решила продолжить выступления против повышения пенсионного возраста. Два десятка молодых людей собрались на Страстном и сообщили, что не собираются расходиться. В течение дня дважды появлялись сообщения о задержании ряда участников этой акции.
Комментарии10
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mikhail_spb_ 11 сентября 2018 | 00:04
То есть во всей стране из 140 миллионов сейчас лишь 20 человек протестуют против пенсионного грабежа?
ivfn 11 сентября 2018 | 00:11
mikhail_spb_:
Их требования это отставка президента и правительства. А уж потом пенсии
danko1 11 сентября 2018 | 00:18
ivfn: Справедливые и взаимосвязанные требования.
А вот то, что вертухаи, как в концлагере, перегораживают улицы, когда режим ЧС не объявлен, это полный беспредел бандитов.
tuman13 11 сентября 2018 | 00:36
danko1: А то что пр-т Сахарова перегораживают во время СОГЛАСОВАННЫХ митингов без объявления ЧС это тоже ненормально?
y20160414 11 сентября 2018 | 00:11
mikhail_spb_:
Младенцы, сволочи такие, по роддомам отлёживаются, не желают в Москву сломя голову бежать. С ними точно было бы «140 миллионов».
polikarpich 11 сентября 2018 | 00:13
mikhail_spb_: Остальные ждут какого-то особо харизматичного "лидера". Типа Джузеппе Гарибальди, Че Гевары, Ленина и Арнольда Шварценеггера в одном флаконе.
fil_fil_fil 11 сентября 2018 | 00:13
mikhail_spb_: Чему вы удивляетесь? Что все прижали жопы к диванам?
parasuk_ 11 сентября 2018 | 00:08
Бить будут :)
tom_tom 11 сентября 2018 | 00:10
Путен взял страну с долларом по 25 рублей и поднял до 70!
ivfn 11 сентября 2018 | 00:17
На протестные акции Навального ходит молодежь, у которой есть драйв, которая любит похулиганить, любит экшен. Воровать вишню и бегать потом от сторожа — это нормально в определенном возрасте. Тут то же самое: пойти на митинг, бегать от ОМОНа — есть в этом некий драйв. Но, как правило, в этом участвуют не те люди, которые составляют реальную политическую силу.