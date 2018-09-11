В Москве полицейские перекрыли Страстной бульвар, где собрались участники так называемого «бессрочного протеста»

Об этом сообщает телеканал «Дождь». Причину силовики не пояснили. Они разрешили остаться у памятника Рахманинову, где находились протестующие, только одной женщине, которая охраняла вещи собравшихся. Накануне группа активистов после воскресных акций протеста решила продолжить выступления против повышения пенсионного возраста. Два десятка молодых людей собрались на Страстном и сообщили, что не собираются расходиться. В течение дня дважды появлялись сообщения о задержании ряда участников этой акции.