Власти американского штата Южная Каролина собираются эвакуировать около миллиона жителей прибрежных районов
Это связано с приближением урагана «Флоренс», по прогнозам, он обрушится на Соединённые штаты в четверг — сообщает агентство Рейтер. Ожидаются сильные дожди, которые могут привести к наводнениям. Президент США Дональд Трампа призвал готовиться и следовать предупреждениям местных властей. Власти соседней Северной Каролины также объявили об эвакуации – свои дома должны будут покинуть около 250 тысяч человек.
Комментарии2
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begly_ 10 сентября 2018 | 23:28
Нашли бедствие. Да люди хоть имеют раз в год такую причину съехать из дома да отдохнуть от работы..
buzukin1906 10 сентября 2018 | 23:33
Тренировка перед русским цунами :) Не поможет... Смоет все побережье к хренам, как кучку в унитаз :) Двести мегатонн, хрен убежишь, смоет все равно!