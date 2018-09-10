Власти американского штата Южная Каролина собираются эвакуировать около миллиона жителей прибрежных районов

Это связано с приближением урагана «Флоренс», по прогнозам, он обрушится на Соединённые штаты в четверг — сообщает агентство Рейтер. Ожидаются сильные дожди, которые могут привести к наводнениям. Президент США Дональд Трампа призвал готовиться и следовать предупреждениям местных властей. Власти соседней Северной Каролины также объявили об эвакуации – свои дома должны будут покинуть около 250 тысяч человек.