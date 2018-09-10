Средняя зарплата молодого специалиста в России составляет двадцать две тысячи рублей
Таковы результаты исследования Сбербанка. Оно затронуло молодых людей в возрасте от двадцати одного года до двадцати пяти лет, — сообщает РБК. Из этих данных следует, что в начале карьерного пути специалисты в возрасте двадцати одного года работают в среднем за 15 тысяч рублей в месяц. В течение первых пяти лет работы, их зарплата увеличивается, в среднем, на 15-20%. Больше всего молодые люди получают на Крайнем Севере и в Москве. Самые прибыльные отрасли – добыча полезных ископаемых, финансы и страхование.
Комментарии14
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neprostotak 10 сентября 2018 | 23:09
«Средняя зарплата молодого специалиста в России составляет двадцать две тысячи рублей»
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Средняя з/п - 314$, но при все уверены что пуйло поднял рашку с колен!!! Поколение «У» (у-упоротость!)
serhio_25__ 10 сентября 2018 | 23:16
neprostotak: Только ты и затраты посчитай в долларах.
beregov_net 10 сентября 2018 | 23:44
serhio_25__: цены на электронику , одежду и продукты сопоставимы с западом , у белорусов из Бреста и Гродно шопинг в Польшу обычное дело , там дешевле , а у питерцев конечно в Финляндию по тем же причинам
pmasel 11 сентября 2018 | 00:14
neprostotak: Ошибочка вышла. 22 000р "грязными" или как говорится "начисленная зарплата". Чистыми получится 19 140р, что по нынешнему курсу 273 вечно зеленых попугая.
mikhail_spb_ 10 сентября 2018 | 23:14
Если в стране самые прибыльные отрасли - это выкачивание природных ресурсов за границу и распределение финансов за них, то вряд ли это всерьёз можно назвать перспективной экономикой, а страну перспективной.
1% имеет всё, 4% охраняют, а остальные 95% - это и есть одураченное народонаселение.
monkur 11 сентября 2018 | 00:01
mikhail_spb_: Ну а кто работает на производстве, не связанное с газом и нефтью?
stopkran1969 10 сентября 2018 | 23:31
Так рабство вроде отменили?
agriment 10 сентября 2018 | 23:45
stopkran1969: 23:31 "Так рабство вроде отменили? "
- РАБ от ник (раб от имени такой-то организации);
- РАБ отодатель(отдатель дани за раба);
- РАБ ота - всё от слова РАБ
agriment 10 сентября 2018 | 23:36
"Средняя зарплата молодого специалиста в России составляет двадцать две тысячи рублей"
-Вот из 22 т.р. в месяц - копите на пенсию....как предлагает правительство РФ с министром финансов.
ulagai 10 сентября 2018 | 23:44
Зарплата!Даже на ложку сечина не хватит.Только на молнию от брюк,и то едва.
vatarasha 11 сентября 2018 | 00:00
заплаты растут...и ЖКХ растет... ну ни как не можем догнать запад.
pavlovsky 11 сентября 2018 | 00:01
После кризиса 98го, я получал долларов 200$, это на стройке, как молодой специалист. Это были не плохие деньги. Если переводить в современные доллары, думаю будет, минимум 600. 22 тыс, по нашему чуть больше 300. Не сладко нынче молодым специалистам. Не то, что в Лихие, Посткизисные 90е...
tunis 11 сентября 2018 | 00:02
Смешно.
Вспомнилось, как глупые донбасские "беженцы" в 2014-м ломанули в Россию, думали полегкому срубить гражданство и начали гордо устраиваться на работу. Как они таращили зенки, как шумели, возмущались - они прибежали получать за привычное безделье по 150-200 тысяч рублей, а им брезгливо давали пять, в лучшем случае семь. Какой крик они подымали, как пафосно выкрикивали - мы беженцы, нас фашисты убивали!!
Вруны и бездельники.
rosta 11 сентября 2018 | 00:04
Поразительная бедность. В Европе минималка больше.