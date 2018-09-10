«Средняя зарплата молодого специалиста в России составляет двадцать две тысячи рублей»

Таковы результаты исследования Сбербанка. Оно затронуло молодых людей в возрасте от двадцати одного года до двадцати пяти лет, — сообщает РБК. Из этих данных следует, что в начале карьерного пути специалисты в возрасте двадцати одного года работают в среднем за 15 тысяч рублей в месяц. В течение первых пяти лет работы, их зарплата увеличивается, в среднем, на 15-20%. Больше всего молодые люди получают на Крайнем Севере и в Москве. Самые прибыльные отрасли – добыча полезных ископаемых, финансы и страхование.