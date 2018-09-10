В Челябинске участник митинга против пенсионной реформы после грубого задержания подал заявление в СК
В Челябинске участник митинга против пенсионной реформы после грубого задержания подал заявление в Следственный комитет. Как сообщает сайт «Медиазона», Дмитрия Хафизова из отдела полиции увезла «скорая помощь». После задержания у него диагностировали сотрясение мозга. Сам Хафизов говорит, что силовики во время акции повалили его на землю, в результате он ударился головой о тротуарную плитку. В отделении, по словам Хафизова, один из сотрудников ударил его кулаком в грудь. Мужчина сказал полицейским о своем намерении обратиться в Следственный комитет, в ответ ему сообщили, что записи с камер наблюдения в отделе могут пропасть из-за перебоев с электричеством.
Комментарии3
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
mikhail_spb_ 10 сентября 2018 | 23:18
Слабо верится, что следаки наедут на мильтонов из-за пострадавшего, но вдруг?
ts 10 сентября 2018 | 23:53
mikhail_spb_: Обвинят в клевете и возбудят дело...
sergei_tn 11 сентября 2018 | 00:01
ах какая у нас полиция. Богатыри!
Особенно против безоружных.