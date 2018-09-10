В Челябинске участник митинга против пенсионной реформы после грубого задержания подал заявление в СК

В Челябинске участник митинга против пенсионной реформы после грубого задержания подал заявление в Следственный комитет. Как сообщает сайт «Медиазона», Дмитрия Хафизова из отдела полиции увезла «скорая помощь». После задержания у него диагностировали сотрясение мозга. Сам Хафизов говорит, что силовики во время акции повалили его на землю, в результате он ударился головой о тротуарную плитку. В отделении, по словам Хафизова, один из сотрудников ударил его кулаком в грудь. Мужчина сказал полицейским о своем намерении обратиться в Следственный комитет, в ответ ему сообщили, что записи с камер наблюдения в отделе могут пропасть из-за перебоев с электричеством.