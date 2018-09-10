Владимир Путин наградил орденом Мужества руководителя расследования убийства Бориса Немцова Николая Тутевича

Согласно документу, он получил награду за самоотверженность, проявленную при исполнении служебного долга, сообщает сайт МБХ-медиа. Он напоминает, что предшественник Тутевича – Игорь Краснов, ранее руководивший расследованием убийства политика, получил повышение по службе. Бориса Немцова убили в феврале 2015-го года. По этому делу осудили пять человек.