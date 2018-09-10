Владимир Путин наградил орденом Мужества руководителя расследования убийства Бориса Немцова Николая Тутевича
Согласно документу, он получил награду за самоотверженность, проявленную при исполнении служебного долга, сообщает сайт МБХ-медиа. Он напоминает, что предшественник Тутевича – Игорь Краснов, ранее руководивший расследованием убийства политика, получил повышение по службе. Бориса Немцова убили в феврале 2015-го года. По этому делу осудили пять человек.
Комментарии25
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progulkin 10 сентября 2018 | 23:05
За "правильное" расследование?
danko1 10 сентября 2018 | 23:16
progulkin: Хорошо сфальсифицировал.
Не выдал ни организатора, ни заказчика.
begly_ 10 сентября 2018 | 23:30
danko1:
А вы бы Галина взяли деньгами, а не орденом. Предполагаю.
danko1 10 сентября 2018 | 23:33
begly_: Каждый думает в меру своей испорченности. По себе судит.
Те, кто совесть продал за 11-80, конечно, деньгами бы взяли.
Но кто же вам, дебилам, будет больше платить?
Вы и иэти копейки не заслужили, т.к. своими дебильными и хамскими комментариями еще больше позорите власть, показывая какие идиоты её защищают.
begly_ 10 сентября 2018 | 23:39
danko1:
Да это я вас тестировал после того, как вы сказали, что меня упрятали в ЧС! И в этом врете., да я вам никогда и не верил., ни знаю почему люди верят.
Хамите вы и на полную катушку. Да и ничего, давайте еще - покажите всем кто вы есть на самом деле.
danko1 10 сентября 2018 | 23:52
begly_: Врите больше.
И о ЧС я не писала, где даже ни одной портянки у меня нет. \
И ни одного слова вранья вс ваше стадо тупых баранов не смогло у меня никогда найти, потому что ни слова не соврала.
И не хамлю я, а просто называю вещи своими именами.
Да и нет таких слов, которые вы, портянки, ненавидящие россиян, мечтающие стать палачами, реальные фашисты и нелюди, защищающие тех, кто грабит и уничтожает Россию, не заслужили бы.
begly_ 10 сентября 2018 | 23:58
danko1:
Снова врете - наверняка есть тому свидетели про ЧС. А свои имена, так ими только вас и называть., других то у вас для себя нету., да и у окружающих с не зашоренными глазами тоже нету.
danko1 11 сентября 2018 | 00:03
begly_: Да, портянки, даже однодневные, ненавидят мои комментарии, которые все в защиту россиян и России, против беззакония и ворья.
Все по методичке шпарят одно и то же.
Тьма света не выносит.
begly_ 11 сентября 2018 | 00:27
danko1:
Ваши комментарии во славу вам себя любимой., и ничего больше. Вы здесь для самолюбования своим рейтингом, как Эльфушка. Сами себе лайкаете? После вашего вранья с ЧС, не поверю ни одному вашему слову.
sskazhenik 11 сентября 2018 | 00:01
begly_: человек, который пишет «нИ знаю» вместо нЕ знаю» совершенно неграмотный. Вступать с ним в диалог просто бессмысленно.
begly_ 11 сентября 2018 | 00:25
sskazhenik:
Возможно и так, если бы вы ко мне не обратились и не стали бы этот диалог навязывать. Вы сами себя опровергаете своим бестактным постом. Что по существу новости можете сказать?
mikhail_spb_ 10 сентября 2018 | 23:07
Цирк!
Награждает тех, кто сделал всё, чтобы завести "следствие" в тупик и не раскрыть это подлое преступление.
А главное - не назвать кремлёвского заказчика убийства.
danko1 10 сентября 2018 | 23:25
mikhail_spb_: Вообще-то, когда не выявлены и не осуждены организатор и заказчик, а организатора даже не допросили, не выявили мотив для убийства, а исполнители отказываются от признаний, добытых под пытками, то это считается провалом и заслуживает понижения в звании.
Но видно, что цель расследования другая была: всё запутать и скрыть. За что и награжден.
eniro 10 сентября 2018 | 23:27
mikhail_spb_: progulkin: Ой, не делайте мне нервы! Можно подумать, что собаку кормят только "за исполнение служебного долга". В глаза смотрит? Хвостом виляет? Тапки приносит? Еще и морду потреплете. Какое расследование? Голос! Коля, голос!
stopkran1969 10 сентября 2018 | 23:23
А в чем мужество?
danko1 10 сентября 2018 | 23:28
stopkran1969: Мужественно взял грех на душу, скрыв реальных преступников, организатора и заказчика.
splin2 10 сентября 2018 | 23:55
danko1: Путин имеет право и возможность наградить себя за мужественное расследование дела ЮКОСа и преследование Ходорковского.))
alex55 10 сентября 2018 | 23:26
Наградить Орденом Мужества следователя, испугавшегося поехать в Чечню для снятия показаний с заказчиков убийства, - это конечно круто...
begly_ 10 сентября 2018 | 23:35
alex55:
С чеченца ничо нильзя снимать., привлекут за гомосексуализм.
scimitar 10 сентября 2018 | 23:27
Лучше бы он придержал своих псов смердящих, SERBовцев.
kaputvsemu 10 сентября 2018 | 23:35
За то, что Тутевич нашёл в себе мужество не называть заказчика.
grishakras 10 сентября 2018 | 23:45
Зазеркалье, однако
sifaridd 10 сентября 2018 | 23:48
Вы господа забыли указать ,достижения самого этого Путина ст.УК 144 128 особо- опасный, дело которое ждет свое часа ,о чем вы рассказываете?
pavlovsky 10 сентября 2018 | 23:52
Владимир Владимирович. Все и так знают, что Вы клали на мнения демократической общественности, закон и приличия. Честно! Не нужно это так старательно подчеркивать.
alexgnom 11 сентября 2018 | 00:08
а что? кадырыч ужжо в турмэ?