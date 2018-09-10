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23:01, 10 сентября 2018

Председатель КПРФ Геннадий Зюганов выступил за признание Донбасса территорией России

Он сказал, что на месте президента Владимира Путина сделал бы это немедленно, сообщает агентство РИА Новости. По словам Зюганова, самопровозглашённые ДНР и ЛНР следует признать так же, как это в своё время было с Южной Осетией и Абхазией. Лидер КПРФ добавил, что в Донбассе живут родственники и друзья россиян и что строила этот регион «вся советская страна». Своё мнение Геннадий Зюганов высказал на пресс-конференции по итогам выборов.

Комментарии

62

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jetsam 10 сентября 2018 | 23:55

в полку холуёв прибыло.
хотя.... разве он не из его 2ой роты?

pmasel 11 сентября 2018 | 00:02

И как опция к этому решению поднять пенсионный возраст до 70/65 лет.

kaputvsemu 11 сентября 2018 | 00:00

Похоже, что в отсутствие арестованного кокаина в госдуме пошёл в дело дихлофос.

alexgnom 11 сентября 2018 | 00:05

маразмат... ему же уже больше 60-ти, и даже больше 65-ти, на пенсию не пора?

ivfn 11 сентября 2018 | 00:20

alexgnom:
ему 74 года

tks 11 сентября 2018 | 00:20

alexgnom: Какое на пенсию, крокодил Гена себя ещё покажет!
К тому же пенсия у них - это песня: в размере думского оклада!

vlad_sabbath 11 сентября 2018 | 00:21

alexgnom: Какое, ему уже небось около 80-ти
из ума выжил дедуля, причем давно уже )

(комментарий скрыт)

bl 11 сентября 2018 | 00:14

На "России 24" откровенно мочат (экс- уже, я так понимаю) министра ДНР по налогам и сборам Тимофеева, который Ташкент, и который спешно бежал из русского рая в Россию.

Оказывается - вы вообще можете себе это представить? - оный министр занимался рэкетом, рейдерскими захватами, а также "осуществлял махинации с гуманитарной помощью за спиной у Захарченко".

Как вообще такое может быть в идеальном государстве ДНР? Я, мягко говоря, фраппирован.

Сообщают, кстати, что помимо прочего Ташкент отжал у законных владельцев "шахту имени Киселева". Надеюсь - в честь Дмитрия назвали, телеведущего знаменитого. id

tks 11 сентября 2018 | 00:25

bl: Выходит, путорасы определились с заказчиком мочки Захарки-сепаратора? Недолго же они думали!
Но вот на "Звезде" Н.Корзун визжал, что гэбилы агента, завербованого СБУ с заданием замочить сепара в Донецке взяли с поличным! Видимо, по видосам соревнование пошло, кокой раньше до Фюрера Русского Мира дойдёт!

tks 11 сентября 2018 | 00:18

Голосующие за комуняк (совки), даже в форме протеста (бараны), такие же дебилы, как и путорасы.

ivan14 11 сентября 2018 | 00:23

Лучше ехал бы с Матвиенко к ЫНУ на празднование 70 ой годовщины- клоун .

alena01 11 сентября 2018 | 00:33

Конечно...
За предательство нужно платить...
Как сейчас платят жители Абхазии и Южной Осетии - нищетой и отсутствием будущего...
Пусть и даунбасцы встанут в этот скорбный ряд...

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