Председатель КПРФ Геннадий Зюганов выступил за признание Донбасса территорией России

Он сказал, что на месте президента Владимира Путина сделал бы это немедленно, сообщает агентство РИА Новости. По словам Зюганова, самопровозглашённые ДНР и ЛНР следует признать так же, как это в своё время было с Южной Осетией и Абхазией. Лидер КПРФ добавил, что в Донбассе живут родственники и друзья россиян и что строила этот регион «вся советская страна». Своё мнение Геннадий Зюганов высказал на пресс-конференции по итогам выборов.