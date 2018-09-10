Состояние Олега Сенцова ухудшилось

«Туман в голове, всё кружится, тело, голова и конечности немеют», — написал режиссёр своей сестре Наталье Каплан. Письмо она опубликовала в фэйсбуке. Своё состояние Сенцов, который 120 дней держит голодовку, оценил как «стабильно-хреновое». По его словам, кровеносная система не справляется с питанием организма кислородом. Режиссёр добавил, что постарается держаться, но живёт по инерции и уже не верит в счастливый конец. По словам Натальи Каплан, он написал завещание на своё творчество.