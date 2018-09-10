Состояние Олега Сенцова ухудшилось
«Туман в голове, всё кружится, тело, голова и конечности немеют», — написал режиссёр своей сестре Наталье Каплан. Письмо она опубликовала в фэйсбуке. Своё состояние Сенцов, который 120 дней держит голодовку, оценил как «стабильно-хреновое». По его словам, кровеносная система не справляется с питанием организма кислородом. Режиссёр добавил, что постарается держаться, но живёт по инерции и уже не верит в счастливый конец. По словам Натальи Каплан, он написал завещание на своё творчество.
Комментарии24
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master_superanalitik 10 сентября 2018 | 23:03
Состояние Олега Сенцова ухудшилось
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В энтом деле виноваты американцы, так как они не хотят менять Сенцова на узников совести Бута, Ярошенко и Бутину, которые безвинно томятся в американских тюрьмах.
begly_ 10 сентября 2018 | 23:08
master_superanalitik:
Опять ты за свое Колян. При чем здесь американцы, если ни Бут ни Ярошенко не голодуют в наших тюрьмах? Вот пускай у них хватит воли отказаться от тюремной вкусняжки хотя бы на неделю, тогда и посмотрим - может можно будет и обменять.
shplint_05 11 сентября 2018 | 00:17
Ничего, шумер, держись. А если не сдюжишь, тебе "Эхо" веночек на могилку пришлёт.
lion64__2 10 сентября 2018 | 23:04
Белая горячка у террориста по кличке "режиссёр" случается, когда вместо обычной дозы пыва он выпивает вдвое больше горилки. Потом проходит.
begly_ 10 сентября 2018 | 23:04
А где жешь его хоронить будут?, на кладбищах самоубийц не хоронют.
ramun 10 сентября 2018 | 23:23
begly_: Ты о себе подумай.
begly_ 10 сентября 2018 | 23:25
ramun:
Уже подумал., и все кому это интересно знают то место в пучинах морских. Можешь и сам на него посмотреть, там всех принимают.
Набери форт Матанза Флорида.
serhio_25__ 10 сентября 2018 | 23:07
""«Туман в голове, всё кружится, тело, голова и конечности немеют»...кровеносная система не справляется с питанием организма кислородом. Режиссёр добавил, что постарается держаться, но живёт по инерции и уже не верит в счастливый конец. "" - и все это не помешало ему написать, как-то из тюрьмы сестре.
"" он написал завещание на своё творчество. "" - на какое творчество??? Изображать голодание, это не творчество.
begly_ 10 сентября 2018 | 23:22
serhio_25__:
А у меня другой вопрос вертитса; зачем сестре такое писать?, обычно в таких случаях пишут, что так мол и так.., все нормально, жив здоров чего и тебе желаю..
ivfn 11 сентября 2018 | 00:02
begly_:
//обычно в таких случаях пишут, что так мол и так.., все нормально, жив здоров чего и тебе желаю.**
Вот именно.
Кстати
. Он (Сенцов) каждый день, с его разрешения, получает капельницу с полным набором всех питательных веществ, белков и витаминов. То есть, с официального согласия "голодающего", врачи ставят Сенцову ежедневную капельницу с полным рационом необходимого человеку полного комплекта витаминов, белков и так далее. А значит голодовки, как таковой, сейчас уже не происходит, так как организму Сенцова не наносится какой-либо вред отказом от пищи – все необходимое для нормального функционирования организма он получает.
Есть такая форма, когда "голодающий" подписывает документ о том, что согласен с "регулярным получением капельницы с полным набором всех питательных веществ, белков и витаминов". Именно ей и воспользовался Сенцов, так как имел на это полное право.
kara 10 сентября 2018 | 23:09
а как там Удальцов с Навальным?
mikhail_spb_ 10 сентября 2018 | 23:10
Видимо, кремлёвские упыри не ожидали, что их заложник проявит мужество и не сломается под их нажимом.
Можно лишь восхищаться такими людьми.
alex_melnikov Алексей Мельников 10 сентября 2018 | 23:23
mikhail_spb_:
Да.
begly_ 10 сентября 2018 | 23:41
alex_melnikov:
Уж.
alex_melnikov Алексей Мельников 10 сентября 2018 | 23:43
begly_:
"Отлезь, гнида".
kara 10 сентября 2018 | 23:46
alex_melnikov: а что за обращение с потенциальным электоратом? вы должны всех любить, как Путин!
alex_melnikov Алексей Мельников 10 сентября 2018 | 23:53
kara: begly_:
Путин его полюбил и ограбил пенсионно и налогами высек, любя ) Я так не умею )
kara 10 сентября 2018 | 23:56
alex_melnikov: как не умеете, когда у вас в программе эти идеи и были?
kara 11 сентября 2018 | 00:01
alex_melnikov: Мы категорически против повышения пенсионного возраста до тех пор, пока в стране не будет в 2-3 раза повышен МРОТ, пока не будут внедрены механизмы повышения заинтересованности работника в получении зарплаты «по-белому», пока не будет значительно снижен уровень безработицы, а средняя продолжительность жизни не повысится до европейского уровня.
условия выполнены: мрот повышен, заинтерисованость есть, возраст как в европе, а безработица низкая
что не по программе Яблока?
begly_ 11 сентября 2018 | 00:02
alex_melnikov:
А чего же тогда ты плачешь, если Путин ограбил меня? Тебе хотелось бы, чтобы ты был на месте Путина?
begly_ 10 сентября 2018 | 23:53
kara:
Представитель "Яблока" на Эхе. Других хамов среди яблочников нету.
begly_ 10 сентября 2018 | 23:48
alex_melnikov:
А если скажу, что я с "Яблоком"?, вы же продажние "яблочники", за яблоко ты и в ширинку мне влезешь., в смысле, если в матню себе яблоко положу.
al192 11 сентября 2018 | 00:15
mikhail_spb_: восхищаться кремлёвскими упырями? оригинально.
avoryanatalia 10 сентября 2018 | 23:14
Пожалуйста, не умирай!