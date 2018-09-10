Американский боец смешанных единоборств Джеффри Монсон стал депутатом в Подмосковном Красногорске
Об этом сообщает РБК со ссылкой на местное отделение «Единой России», от которого спортсмен участвовал в выборах. Монсон заявил о намерении участвовать в выборах в начале июня – за несколько дней до того, как ему выдали российский паспорт.
Комментарии18
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yuriykyvich 10 сентября 2018 | 22:37
Ну и ЧТО? Калигула своего любимого коня сенатором сделал. А у ПЖиВ репутация и так ниже плинтуса.
novyrusich 10 сентября 2018 | 22:41
yuriykyvich: Получается, что св Красногорсаке дебилы живут?
А иначе необъяснимо их поведение.
danko1 10 сентября 2018 | 22:46
novyrusich: Во власти тоже дебилы.
Ведь для того, чтобы быть депутатом необходимо быть гражданином России определенное количество лет.
vasilevich58 10 сентября 2018 | 23:08
Лучше обезьян туда бы набрали: с ними легко, они ни говорить ни думать по-человечески не могут, зато лапы поднимать за гроздь бананов будут исправно!
sagen 10 сентября 2018 | 23:02
danko1: Не заморачивайся такими мелочами. Откуда Монсону знать такие тонкости, он же по русски ни бельмеса. Да и можно подумать, что дебилы это такая редкость в России. А вот Вострикову, на которого посыпался золотой путинский дождь, когда у него сгорели жена и дети, не так повезло. Его не выбрали депутатом, как не выбрали и "племянницу" Скрипаля.
zapadnay 10 сентября 2018 | 22:48
Позорище или посмешище?
stopkran1969 10 сентября 2018 | 23:06
zapadnay: гордость нации
agamasat 10 сентября 2018 | 22:43
это не тот варяг, которого звали.)
ly4_sveta 10 сентября 2018 | 22:57
agamasat: Теперь дело пойдёт.))) Рюрика тоже призвали
в своё время, да и грузин здесь отметился, а уж про
всяких немцев, англичан и французов, которые разбавляли
здешнюю кровь и вспоминать не хочется. Сами эти племена ни
на что, видно, не способны.
dyymm 10 сентября 2018 | 22:43
О! Для Жирика появился спарринг-партнёр!
ly4_sveta 10 сентября 2018 | 22:52
А сколько лет надо быть гражданином России, чтобы
можно было выдвигаться кандидатом в депутаты? И
ни у кого не возникло никаких вопросов? И даже у
Эллы? Никого это не коробит? Никто не чувствует себя
дураком, о которого вытерли ноги? Ломают прямо
через колено, плюя на все законы, нормы и право.
Ну, и народец здесь проживает.
grishakras 10 сентября 2018 | 22:56
Зазеркалье
shoorah 10 сентября 2018 | 22:57
А он это... По-русски-то разумеет? Аль ему толмач нужен?
danko1 11 сентября 2018 | 00:14
shoorah: Ему покажут пальцами какую кнопку надо нажимать.
heklya 10 сентября 2018 | 22:57
Занавес....
edun1952 10 сентября 2018 | 22:59
Кинзадза.
begly_ 10 сентября 2018 | 23:00
Ну дак и правильно. А что его сразу надо в ГосДуму? Пускай там языковой барьер возьмет.
citizeneco 10 сентября 2018 | 23:17
Это похоже на насмешку над депутатской должностью. Как этот американец собирается общаться со своим избирателями, если они у него вообще были и решать их проблемы, не зная реалий российской жизни, через переводчика, который будет нашёптывать ему на ухо эти решения? Он в Россию приехал заниматься единоборствами или отнимать депутатское место у тех, кто его, действительно, заслуживает своими делами, да ещё, наверное, будет получать депутатскую зарплату и иметь привилегии за счёт российских налогоплательщиков, даже не ударив для них палец о палец, тяжело представить, что он будет заниматься проблемами тех же подмосковных мусорных свалок. Они там в “Единой России” совсем с головой не дружат?