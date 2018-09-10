Z Архив новостей новости
5 18 6 751
22:32, 10 сентября 2018

Американский боец смешанных единоборств Джеффри Монсон стал депутатом в Подмосковном Красногорске

Об этом сообщает РБК со ссылкой на местное отделение «Единой России», от которого спортсмен участвовал в выборах. Монсон заявил о намерении участвовать в выборах в начале июня – за несколько дней до того, как ему выдали российский паспорт.

Комментарии

18

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

yuriykyvich 10 сентября 2018 | 22:37

Ну и ЧТО? Калигула своего любимого коня сенатором сделал. А у ПЖиВ репутация и так ниже плинтуса.

novyrusich 10 сентября 2018 | 22:41

yuriykyvich: Получается, что св Красногорсаке дебилы живут?
А иначе необъяснимо их поведение.

danko1 10 сентября 2018 | 22:46

novyrusich: Во власти тоже дебилы.
Ведь для того, чтобы быть депутатом необходимо быть гражданином России определенное количество лет.

(комментарий скрыт)

vasilevich58 10 сентября 2018 | 23:08

Лучше обезьян туда бы набрали: с ними легко, они ни говорить ни думать по-человечески не могут, зато лапы поднимать за гроздь бананов будут исправно!

sagen 10 сентября 2018 | 23:02

danko1: Не заморачивайся такими мелочами. Откуда Монсону знать такие тонкости, он же по русски ни бельмеса. Да и можно подумать, что дебилы это такая редкость в России. А вот Вострикову, на которого посыпался золотой путинский дождь, когда у него сгорели жена и дети, не так повезло. Его не выбрали депутатом, как не выбрали и "племянницу" Скрипаля.

zapadnay 10 сентября 2018 | 22:48

Позорище или посмешище?

stopkran1969 10 сентября 2018 | 23:06

zapadnay: гордость нации

agamasat 10 сентября 2018 | 22:43

это не тот варяг, которого звали.)

ly4_sveta 10 сентября 2018 | 22:57

agamasat: Теперь дело пойдёт.))) Рюрика тоже призвали
в своё время, да и грузин здесь отметился, а уж про
всяких немцев, англичан и французов, которые разбавляли
здешнюю кровь и вспоминать не хочется. Сами эти племена ни
на что, видно, не способны.

dyymm 10 сентября 2018 | 22:43

О! Для Жирика появился спарринг-партнёр!

ly4_sveta 10 сентября 2018 | 22:52

А сколько лет надо быть гражданином России, чтобы
можно было выдвигаться кандидатом в депутаты? И
ни у кого не возникло никаких вопросов? И даже у
Эллы? Никого это не коробит? Никто не чувствует себя
дураком, о которого вытерли ноги? Ломают прямо
через колено, плюя на все законы, нормы и право.
Ну, и народец здесь проживает.

grishakras 10 сентября 2018 | 22:56

Зазеркалье

shoorah 10 сентября 2018 | 22:57

А он это... По-русски-то разумеет? Аль ему толмач нужен?

danko1 11 сентября 2018 | 00:14

shoorah: Ему покажут пальцами какую кнопку надо нажимать.

heklya 10 сентября 2018 | 22:57

Занавес....

edun1952 10 сентября 2018 | 22:59

Кинзадза.

begly_ 10 сентября 2018 | 23:00

Ну дак и правильно. А что его сразу надо в ГосДуму? Пускай там языковой барьер возьмет.

citizeneco 10 сентября 2018 | 23:17

Это похоже на насмешку над депутатской должностью. Как этот американец собирается общаться со своим избирателями, если они у него вообще были и решать их проблемы, не зная реалий российской жизни, через переводчика, который будет нашёптывать ему на ухо эти решения? Он в Россию приехал заниматься единоборствами или отнимать депутатское место у тех, кто его, действительно, заслуживает своими делами, да ещё, наверное, будет получать депутатскую зарплату и иметь привилегии за счёт российских налогоплательщиков, даже не ударив для них палец о палец, тяжело представить, что он будет заниматься проблемами тех же подмосковных мусорных свалок. Они там в “Единой России” совсем с головой не дружат?

Самое обсуждаемое

Блоги

Открытые медиа упрощаем доступ к общественно значимой информации

Как россиянам не дают забыть о Сталине Акции по увековечиванию советского вождя идут по стране: его именем называют улицы, устанавливают бюсты и мемориальные доски. Власти это одобряют…

5 203 6 16620 08.09
Kсталин, общество, власть, события
Блоги

Сергей Собянин мэр Москвы

Зачем ходить на выборы? Поймите, что ничего просто так не дается — за свое право на лучшую жизнь надо бороться. Институт выборов хрупкий и пока еще неустоявшийся. Но это институт твоей власти…

5 168 6 15073 05.09
Kвыборы, видео, общество, мнения
Блоги

Сергей Собянин мэр Москвы

Мы победили! Спасибо, Москва! Следующие 5 лет будут очень важны для Москвы! Сегодняшняя победа дала нам уникальный шанс, чтобы сделать огромный шаг вперед…

5 138 6 12751 10.09
Kполитика, общество, выборы, москва, мнения
Блоги

Людмила Алексеева Председатель Московской Хельсинкской группы

Права людей на мирные протесты неоспоримы Пока собрание остается мирным, обязанность властей, не только не препятствовать, но и оказывать содействие в его проведении. Применение силы — крайняя мера, допустимая лишь в ответ на явные угрозы жизни и здоровью…

5 134 6 12792 07.09
Kправа, законы, акции, протесты, власть, мнения
Новости

Курс евро на Московской бирже превысил отметку в  81 рубль В последний раз такого уровня европейская валюта достигала в марте 2016 года. Доллар, в свою очередь, вырос до 70 рублей 10 копеек

5 70 6 6769
Блоги

Вадим Радионов журналист латвийской радиостанции BALTKOM

Познер на Baltkom: дело Скрипаля похоже на предлог для ссоры с Россией «То, что российская сторона отрицает какое-либо участие в этом деле — это естественно, сами понимаете. Но, к сожалению, у меня нет ощущения, что этот вопрос решен. Я чрезвычайно боюсь, что речь идет об использовании ловко придуманного хода для дальнейшего ухудшения отношений России и Запада», — сказал Познер…

5 66 6 7253 07.09
Kобщество, расследования, события
Новости

В Москве подростки из числа сторонников Алексея Навального объявили о начале «бессрочного протеста» В Москве подростки из числа сторонников Алексея Навального объявили о начале «бессрочного протеста» против неэффективной власти

5 102 6 12479
Блоги

Константин Боровой Партия Западный Выбор

Навальный — обыкновенный провокатор российских спецслужб Операция «Навальный — лидер оппозиции» была успешно реализована российскими спецслужбами. Массовые митинги дискредитированной оппозиции существенно сократились и по частоте и численно…

5 183 6 25467 06.09
Kнавальный, политика, спецслужбы, оппозиция, рф, мнения
Блоги

МИД РФ: Выступление Терезы Мэй выдержано в абсолютно неприемлемой тональности В нем содержится ряд безапелляционных обвинений в адрес Российской Федерации и двух, как утверждается, наших граждан. Решительно отвергаем эти инсинуации…

5 165 6 23290 06.09
Kскрипаль, великобритания, рф, политика, расследования, конфликты, события
Блоги

Сакен Аймурзаев журналист

+ Собор на Фанаре: автокефалия для Украины Собор на Фанаре: автокефалия для Украины Обсуждали вопрос предоставления украинской православной церкви независимости…

5 52 6 7560 05.09
8читать ;смотреть
Kрелигия, украина, видео, события
Блоги

«Данные действия создают реальную угрозу единству всего мирового Православия» Заявление Священного Синода Русской Православной Церкви…

5 249 6 35832 08.09
Kправославие, рпц, события
Блоги

Люся Штейн муниципальный депутат

Протесты России. Никто ни за кого Если люди не готовы отбивать друг друга, идти на риски, поднять упавшего в давке – лучше им сидеть дома. Власть смеялась над нами в начале нулевых, а с 2011 года, наверное, заливается гомерическим хохотом…

5 53 6 7698 10.09
Kпротесты, политика, общество, мнения
Блоги

+ Аппарат для голосования дважды не принял бюллетень у Владимира Путина Аппарат для голосования дважды не принял бюллетень у Владимира Путина Оказалось, что президент не той стороной бюллетень положил, открытой….

5 73 6 10806 09.09
8читать ;смотреть
Kпутин, выборы, видео, события
Новости

Полные тезки родственников главы Службы внешней разведки Сергея Нарышкина обращались за видом на жительство в Венгрии Об этом говорится в расследовании «Новой газеты», которое она провела с венгерскими журналистами…

5 58 6 8642
Блоги

Сергей Аксенов: Цензурных ответов на «предложение» Порошенко у меня нет И вот теперь глава террористического режима, устроившего эту блокаду, предлагает принять наших детей в Херсонской области…

5 273 6 41052 06.09
Kкрым, экология, аварии, украина, порошенко, дети, мнения
Блоги

Алексей Мельников публицист

Бритоголовая дипломатия Не  моргнув глазом, послы, видно, привычные к хамскому стилю русской дипломатии, разошлись. Новые санкции неизбежны и заслужены…

5 61 6 9379 07.09
Kполитика, скрипаль, великобритания, рф, санкции, события

Популярное за неделю

Новости

Житель Луганской области Украины написал заявление в полицию на лидера ЛДПР Владимира Жириновского Поводом стала вчерашняя драка на Пушкинской площади…

5 66 6 52177
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

2763672
Там, где говорится о профессионализм ГРУ — я боюсь, что это такой же профессионализм, который проявляет Роскосмос при выявлении дыр в своих космических кораблях…

5 109 6 164092 05.09
#слушать 48:51 8читать ;смотреть $скачать 11.2 МБ
Kобщество, политика, власть, видео, сетевизор, передачи
Голосование
Возражали бы вы против прачечной для бездомных возле вашего дома?
5 44 6 11870 05.09
Блоги

«Женщины, встаем! Там наши дети!» Как за один день в Екатеринбурге полиция потеряла доверие жителей Время было потеряно, дети разбежались. К своим грузовикам спецназ возвращался под возмущенные крики. «Вы кого защищаете?! Вы не тех защищаете, на своих же детей с дубинками пошли!»..

5 226 6 319079 09.09
Kполитика, екатеринбург, акции, общество, события
Блоги

+ Акции против повышения пенсионного возраста Акции против повышения пенсионного возраста На акциях протеста против пенсионного возраста в 33 городах России задержали 839 человек…

5 305 6 181874 09.09
8читать ;смотреть
Kнавальный, акции, события, митинги, общество, политика, власть, мнения
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 7248966
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 3652842

Сегодня в эфире