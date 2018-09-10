Вашингтон готов организовать новую встречу Дональда Трампа и Ким Чен Ына

Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс. Она рассказала, что лидер США получил от северокорейского коллеги новое письмо, которое назвала «тёплым» и «чрезвычайно позитивным». По словам Сандерс, запрос новой встречи был основной целью послания.