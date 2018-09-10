Вашингтон готов организовать новую встречу Дональда Трампа и Ким Чен Ына
Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс. Она рассказала, что лидер США получил от северокорейского коллеги новое письмо, которое назвала «тёплым» и «чрезвычайно позитивным». По словам Сандерс, запрос новой встречи был основной целью послания.
Комментарии3
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novyrusich 10 сентября 2018 | 22:49
Первая встреча дала нулевой результат. Но Трампу нельзя отступать, это значит признаться в своем позоре.
Иногда возникают сомнения в адекватности Трампа.
МАГАТЕ не обнаружила признаков денуклеаризации Северной Кореи
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AFP: МАГАТЭ не видит признаков денуклеаризации КНДР
Пхеньян продолжает разработки в ядерной сфере, говорится в докладе гендиректора организации
ТАСС, 21 августа. Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) выражает обеспокоенность в связи с тем, что КНДР продолжает разработки в ядерной сфере, несмотря на обещания высшего руководства страны.
Об этом говорится в докладе генерального директора организации Юкия Амано, выдержки из которого публикует AFP.
"Продолжение и развитие ядерной программы КНДР вызывает серьезную озабоченность", - приводит агентство слова Амано. Как отмечается в докладе, МАГАТЭ располагает данными об активности, связанной с "радиохимической лабораторией" и зафиксированной "в конце апреля - начале мая", после межкорейского саммита в пограничном пункте Пханмунджом.
Организация считает, что экспериментальный реактор в Йонбене продолжает начатый в декабре 2015 года операционный цикл. Также, по данным МАГАТЭ, Пхеньян продолжает работу по созданию легководного реактора, добычу и обогащение урана на объекте в Пхенсане.
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В этих условиях толстячку только и остается писать "теплые письма", а Трампу им верить.
edun1952 10 сентября 2018 | 23:02
Позовите Вия...
vilingrad 10 сентября 2018 | 23:30
Вовку позовут? Три идиота в одном помещении- многовато будет. Да и не поедет он- "бэ","мэ".. разве что станцевать с Ыном...