На акциях против повышения пенсионного возраста по уточнённым данным задержали почти 1200 человек
Об этом сообщает проект ОВД-Инфо. Больше всего задержанных в Петербурге и Екатеринбурге. В обоих городах были случаи задержания журналистов. В Екатеринбурге сотрудникам СМИ руководство полиции принесло извинения. В Петербурге Союз журналистов сейчас добивается проверки случаев задержания и избиения репортёров.
В Нижнем Новгороде полиция продолжает проводить задержания. Полицейские приходят домой к людям, которых видели на акции против повышения пенсионного возраста, — рассказал «Эху Москвы» местный активист Юрий Шапошников.
Акция в Нижнем Новгороде, как и большинство вчерашних митингов против пенсионной реформы, была не согласована с властями.
Комментарии4
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johnixx 10 сентября 2018 | 22:51
Мы крадём а вы держитесь.
Выживайте и заткнитесь...
tuman13 10 сентября 2018 | 22:58
Акция не сегласованная. Люди знают на что шли, выходя на акцию. Так что теперь обижаться? А забирают народ по видиокадрам на суд. Пора протестантам готовить денюшки на штраф.
mikhail_spb_ 10 сентября 2018 | 23:24
Входит ли в планы на эту шестилетку строительство концлагерей для недовольных?
sskazhenik 11 сентября 2018 | 00:07
Демократия на марше...