На акциях против повышения пенсионного возраста по уточнённым данным задержали почти 1200 человек

Об этом сообщает проект ОВД-Инфо. Больше всего задержанных в Петербурге и Екатеринбурге. В обоих городах были случаи задержания журналистов. В Екатеринбурге сотрудникам СМИ руководство полиции принесло извинения. В Петербурге Союз журналистов сейчас добивается проверки случаев задержания и избиения репортёров.

В Нижнем Новгороде полиция продолжает проводить задержания. Полицейские приходят домой к людям, которых видели на акции против повышения пенсионного возраста, — рассказал «Эху Москвы» местный активист Юрий Шапошников.

Акция в Нижнем Новгороде, как и большинство вчерашних митингов против пенсионной реформы, была не согласована с властями.