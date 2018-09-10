Олег Сенцов написал завещание на своё творчество
Состояние режиссёра, который 120 дней держит голодовку в российской колонии, ухудшается. Об этом рассказала в фэйсбуке его сестра Наталья Каплан, она получила от Сенцова новое письмо. В нём режиссёр называет своё состояние «стабильно хреновым», пишет о тумане в голове, онемении и говорит, что уже не верит в счастливый конец. Сенцов добавил, что постарается держаться, хотя сейчас живёт просто по инерции.
Комментарии21
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nns33 10 сентября 2018 | 22:39
Как же жалко человека такого молодого и талантливого. Те,кто реально могут спасти жизнь,как занемели.Неужели нельзя обменять всех на всех,чтобы люди вернулись к семьям.
forum_participant 10 сентября 2018 | 22:45
nns33: может проще брать ложку в руки днём, а не ночью?
rpmcmurphy 10 сентября 2018 | 22:46
Режиссёр называет своё состояние «стабильно хреновым», пишет о тумане в голове, онемении и говорит, что уже не верит в счастливый конец...
Слова, слова.
begly_ 10 сентября 2018 | 22:56
Ни чо ни понял?, состояние режисера 120 лимонов что ли?, и родственники уже начали их делить..
elenaj1959 11 сентября 2018 | 00:23
forum_participant: Хорошо жить человеку без убеждений и совести с ложкой в руках.
tuman13 10 сентября 2018 | 22:47
nns33: Я имею вопрос: а в чем Синцов талантлив? Как режессер (а тут уверяют, что великий) даже на начинающего не тянет. Как террорист - тупое мясо. А зачем террористу спасать жизнь. Это его выбор, и его надо уважить.
serhio_25__ 10 сентября 2018 | 22:59
nns33: ""талантливого"" - в чем его талант? Ты его " фильм" видел? Одно время у наших ютубовских блогеров было модно фильмы снимать. Вот их поделки ничем от поделки Сенцова не отличаются, а многие даже лучше. Вот только их никто режиссерами не называют.
serhio_25__ 10 сентября 2018 | 23:03
""на своё творчество"" - на какое творчество??? Я его фильм не смотрел, но я смотрел обзор на его фильм. Сам обзор длится практически столько же, сколько и фильм. Поэтому я четко могу сказать, что "фильм" полный бред. Снят очень плохо. "Игра актеров" отвратительна. Сценарий просто убогий. С технической точки зрения - не профессионализм полный. Если убрать все сцены, где главный герой едет или идет, то "фильм" сократится в хронометраже в 2 раза. Это нельзя назвать фильмом.
shtirlitz77 10 сентября 2018 | 23:04
nns33: Не понимаю, зачем нашему нац. лидеру лишние приключения на свою голову.
Уж итак сам нерукопожатный, и Россию в страну-изгоя превратил.
Нет, с упорством, достойным лучшего применения, продолжает зарабатывать отрицательные баллы.
Такое впечатление, что Сенцов его личный враг.
ivfn 11 сентября 2018 | 00:09
nns33:
//Неужели нельзя обменять всех на всех,чтобы люди вернулись к семьям.//
Сударь вы это о чем????
mppv 10 сентября 2018 | 22:41
"написал завещание на своё творчество"
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Огласите весь список, пожалуйста?
mppv 10 сентября 2018 | 22:54
shoorah:
Сенцов и "Мурзилка"?
Ну, извини, ты сам себя в говно окунул
echo_shar 10 сентября 2018 | 22:47
Творчество рыжысёра Сенцова - один единственный уныло-гомняный "фильм", недотягивающий до дипломной работы троечника режиссерского факультета, на котором он еще и денег умудрился распилить.
dorin1987 10 сентября 2018 | 22:49
_: _: Остается пожелать вашим родителям и всей вашей семье в нескольких поколениях того же, что делает режим царька РФ с осужденным за мыслепреступление Сенцовым. Ну, что бы Вы так же нагловато обсуждали их наследие, м?)
serhio_25__ 10 сентября 2018 | 23:10
dorin1987: Так видел этот фильм?
kara 10 сентября 2018 | 22:48
он так может себе и вены вскрыть,понарошку, что бы оставаться в инфополе.
peresvet73 10 сентября 2018 | 22:50
Нельзя быть "чуть-чуть распятым"...
kkdv75 10 сентября 2018 | 23:00
Состояние Сенцова ухудшается, а состояние "наследников" растет
putin_itogy 10 сентября 2018 | 23:07
Палач тоже боится убивать жертву, но пацанские понятия, и страх если выполнить уступку,
гложет его беспрестанно, думая об этом (даже на госсовете).
И от этого растёт раздражение, злоба, боязнь проигрыша зрителям вокруг.
Палач стресует и психует, но упирается из последних сил.
Нельзя, нельзя ему проявлять слабину, на сходе можно облажаться,
это пахнет катастрофой,
опять этот Каддафи, стоит перед глазами. Начнут, или не начнут?
Как действовать в час "ч", валить всех?
Вопросы, вопросы..
И зачем я маму не послушал, в 2012 году..
piterjanis 10 сентября 2018 | 23:22
да пёс с ним..
elenaj1959 11 сентября 2018 | 00:25
piterjanis: peresvet73: kara: echo_shar: serhio_25__: tuman13: begly_: rpmcmurphy: forum_participant: СТЕРВЯТНИКИ.