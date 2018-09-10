Олег Сенцов написал завещание на своё творчество

Состояние режиссёра, который 120 дней держит голодовку в российской колонии, ухудшается. Об этом рассказала в фэйсбуке его сестра Наталья Каплан, она получила от Сенцова новое письмо. В нём режиссёр называет своё состояние «стабильно хреновым», пишет о тумане в голове, онемении и говорит, что уже не верит в счастливый конец. Сенцов добавил, что постарается держаться, хотя сейчас живёт просто по инерции.