Федеральный окружной суд Вашингтона отказался изменить меру пересечения Марии Бутиной
Об этом сообщает агентство ТАСС. Защита просила перевести россиянку под домашний арест до начала процесса. Бутину обвиняют, в том числе, в сговоре с целью продвижения стратегических интересов России.
Комментарии8
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alex_melnikov Алексей Мельников 10 сентября 2018 | 22:09
Вери Бут.
ura_123 10 сентября 2018 | 22:15
alex_melnikov: МэриБут))))
kara 10 сентября 2018 | 22:26
alex_melnikov: вы же вроде представитель прогрессивной партии, а тут такая кровожадность, не смотря на то, что она женщина. как так?или это патамушта Омерика?
novyrusich 10 сентября 2018 | 22:34
kara: Ее дом турма, т.е. она уже под домашним арестом.
Дурных вуже в США нет, Обамаз-чмо уже не президент. раньше отпускали русских агентов под домашний арест и ... только их и видели.
Нучились на своем опыте. Потому что дураки.
ura_123 10 сентября 2018 | 22:13
”Ат званка да званка я свой срок атматал..!” ))))
”Я остаюсь,я буду здесь жить!” (с) х.ф. Брат-2
kottigr1 10 сентября 2018 | 22:16
Надо ей с Бутом переписку затеять.. Годы пролетят не так скучно..
dmitry35 10 сентября 2018 | 22:26
Интересно, похоже, что с точки зрения окружного суда Вашингтона любой гражданин России должен продвигать стратегические интересы Штатов.
seryj_wolk 10 сентября 2018 | 22:32
Мидаки просто из кожи вон лезут за Жутину. Может потому и не отправляют под домашний арест. Вообще для домашнего ареста должны быть соблюдены определенные условия, которым Зутина не удовлетворяет. А удовлетворяет только тех, от которых можно получить ценные сведения или которых можно квазипринудить делать что-либо полезное для рфии, которая ее туда (в логово врага) послала. А теперь настала очередь американцев ее и ее адвокатов посылать.