Минкультуры предлагает ограничить число сеансов иностранных фильмов

Согласно новому законопроекту, доля показов для зарубежного кино не сможет превышать 35% от общего числа сеансов в день, — рассказала «Эху Москвы» глава департамента кинематографии Минкультуры Ольга Любимова.

Как сказал советник министра культуры Павел Степанов, инициатива направлена на многообразие в репертуаре. Он подчеркнул, что это пока лишь идея, документ на рассмотрение правительства еще не внесен.