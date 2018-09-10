Минкультуры предлагает ограничить число сеансов иностранных фильмов
Согласно новому законопроекту, доля показов для зарубежного кино не сможет превышать 35% от общего числа сеансов в день, — рассказала «Эху Москвы» глава департамента кинематографии Минкультуры Ольга Любимова.
Как сказал советник министра культуры Павел Степанов, инициатива направлена на многообразие в репертуаре. Он подчеркнул, что это пока лишь идея, документ на рассмотрение правительства еще не внесен.
Комментарии4
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mikluho_m 10 сентября 2018 | 22:19
Давайте сразу всё зарубежное запретим!
А в кино люди будут ходить смотреть ДОМ-2. Каждый день.
josephine 10 сентября 2018 | 22:21
Я предлагаю 37% )
travmatolog 10 сентября 2018 | 22:24
Правильно, нужно вообще позакрывать кинотеатры к чертям. Народ должен смотреть телевизор про Путина, Киселева и Соловьева.
hz6691 10 сентября 2018 | 22:32
"Прачечная" даже опыт СССР неспособна развить. Тогда перед каждым фильмом показывали "Новости дня", иногда "Фитиль."