Фильм Константина Хабенского «Собибор» выдвинут от России на Оскар

Среди претендентов были картины «Довлатов» и «Лето», но остановились на ленте, у которой больше других шансов получить премию, — рассказал РИА Новости член оскаровского комитета, продюсер Александр Роднянский. «Собибор» не получит Оскар, — такое мнение в интервью «Эху Москвы» высказал главный редактор журнала «Искусство кино», обозреватель «Вести ФМ» и радио «Маяк» Антон Долин.

«Собибор» вышел в прокат весной. В нем рассказывается о восстании в концлагере в 1943-ем году. Идея фильма принадлежит министру культуры Владимиру Мединскому. Картину сняли при поддержке российского военно-исторического общества.