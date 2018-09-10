Союз журналистов Петербурга потребовал провести проверку задержаний сотрудников СМИ на акции против пенсионной реформы
Союз журналистов Петербурга и Ленинградской области потребовал от полиции провести проверку случаев задержания и избиения сотрудников СМИ на акции против пенсионной реформы. В заявлении организации говорится, что силовики не обращали внимания на специальные нарукавные повязки с надписью «пресса» и редакционное удостоверение. В союзе напомнили о недопустимости нападений на журналистов, выполняющих свою работу.
Глава управления МВД по Свердловской области Михаил Бородин извинился перед журналистами, задержанными на митинге в Екатеринбурге. Об этом «Эху Москвы» рассказал специальный корреспондент сайта 66.ру Дмитрий Антоненков, который накануне также оказался в числе людей, отправленных в отделение полиции.
На вчерашней акции против пенсионной реформы в Екатеринбурге задержали несколько журналистов. При этом агентство «Европейско-азиатские новости» приводило слова пресс-секретаря регионального управления МВД Валерия Горелых о том, что полиция не видит разницы между журналистами и митингующими. Сегодня Горелых сказал радиостанции «Говорит Москва», что его комментарий исказили.
Комментарии4
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polsan 10 сентября 2018 | 22:07
Союз журналистов Петербурга и Ленинградской области потребовал от полиции провести проверку случаев задержания и избиения сотрудников СМИ на акции против пенсионной реформы.
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На акции били не только журналистов.....
askol2016 10 сентября 2018 | 22:10
Пора уже общественным организациям активно расследовать и оглашать в СМИ преступную деятельность путинских правоохранителей и выяснять роль самого Путина в этих преступлениях. А то слишком далеко зашли охранные псы в своих действиях против общества...
olegleon 10 сентября 2018 | 22:19
"В союзе напомнили о недопустимости нападений на журналистов, выполняющих свою работу. "
это они так пошутили или забыли как на инаугурации президента США полиция задержала довольно жёстко несколько журналистов и препроводила их за решётку? или наши хотят быть "святее папы римского"?
venmud 10 сентября 2018 | 22:30
"Союз журналистов Петербурга и Ленинградской области потребовал от полиции провести проверку случаев задержания и избиения сотрудников СМИ"
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"Своя жопа ближе к ...". Ну тогда и мне, побитому и отсидевшему в 51 отделении всю ночь, насрать на журналистов.