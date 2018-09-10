Территориальные избиркомы Москвы отложили подписание протоколов о результатах выборов мэра
По словам ряда членов комиссий и одного из координаторов независимых наблюдателей, это было сделано массово по всей столице.
В целом ряде ТИКов подписание протоколов о результатах выборов градоначальника было перенесено на вторник, хотя планировалось это сделать уже сегодня, рассказали собеседники телеканала «Дождь». Например, по словам члена комиссии Нагорного района Дмитрия Кузнецова, это было сделано из-за того, что последний участок привез протоколы лишь в 6 утра. Между тем саму ситуацию он назвал подозрительной и предположил, что голоса или явку могут пересчитать. А член ТИК Хорошевского района Анна Аникина и вовсе обвинила его председателя в применении админресурса. Она утверждает, что к главе территориального избиркома перед попыткой подписания протокола подошла сотрудница рабочей группы системы ГАС «Выборы» и сказала: «Ну, мне позвонили». По словам Аникиной, подведение итогов откладывается по неизвестным причинам. В свою очередь, координатор независимых наблюдателей в Северном административном округе Елена Баркова сообщила, что некоторые ТИКи заранее знали о переносе подписания итоговых протоколов с результатами выборов.
Напомним, по данным Мосгоризбиркома на выборах столичного градоначальника победил действующий мэр Сергей Собянин. Он набрал около 70% голосов.
Комментарии5
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olegleon 10 сентября 2018 | 22:15
слишком много набрал?
kottigr1 10 сентября 2018 | 22:18
olegleon: Кручу-верчу-запутать-вас-хочу...
encopresis 10 сентября 2018 | 22:25
olegleon: Ну да. Я ещё вчера где-то тут сообщал, что проголосовало 148,33%, из них 178% за Собянина. Эллочка перепроверяет.
kompricikos 10 сентября 2018 | 22:31
olegleon: надо чтобы было не больше чем на выборах в марте, а то и огрести может
piter_ug 10 сентября 2018 | 22:34
Победа 70% от 30%(притянутых за уши), это не победа, а путь в тундру.