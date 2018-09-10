Территориальные избиркомы Москвы отложили подписание протоколов о результатах выборов мэра

По словам ряда членов комиссий и одного из координаторов независимых наблюдателей, это было сделано массово по всей столице.

В целом ряде ТИКов подписание протоколов о результатах выборов градоначальника было перенесено на вторник, хотя планировалось это сделать уже сегодня, рассказали собеседники телеканала «Дождь». Например, по словам члена комиссии Нагорного района Дмитрия Кузнецова, это было сделано из-за того, что последний участок привез протоколы лишь в 6 утра. Между тем саму ситуацию он назвал подозрительной и предположил, что голоса или явку могут пересчитать. А член ТИК Хорошевского района Анна Аникина и вовсе обвинила его председателя в применении админресурса. Она утверждает, что к главе территориального избиркома перед попыткой подписания протокола подошла сотрудница рабочей группы системы ГАС «Выборы» и сказала: «Ну, мне позвонили». По словам Аникиной, подведение итогов откладывается по неизвестным причинам. В свою очередь, координатор независимых наблюдателей в Северном административном округе Елена Баркова сообщила, что некоторые ТИКи заранее знали о переносе подписания итоговых протоколов с результатами выборов.

Напомним, по данным Мосгоризбиркома на выборах столичного градоначальника победил действующий мэр Сергей Собянин. Он набрал около 70% голосов.