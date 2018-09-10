Сборная России по футболу 5-1 обыграла команду Чехии
Это был товарищеский матч в Ростове-на-Дону, следующую встречу подопечные Станислава Черчесова проведут 11 октября против команды Швеции в рамках второго тура «Лиги Наций». Игра пройдет в Калининграде.
Комментарии3
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aleksandr39 10 сентября 2018 | 21:57
Опять встали с колен .
jou20 10 сентября 2018 | 22:13
так реально встаем же.и в футболе и вообще. жалко саму встречу не видел чет на Матче.тв ток показывали
psychoanalytic 10 сентября 2018 | 22:17
И вообще, не знаю, сильно сомневаюсь! Ав футболе, да, в тайм скоплён, на ребят приятно смотреть, играют на всю, а не хреном груши околачивают и им всем спасибо и Черчесову!