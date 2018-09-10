«Собибор» Константина Хабенского будет претендовать на Оскар
Он выдвинут от России в категории «Лучший фильм на иностранном языке». Об этом агентству Интерфакс рассказал председатель оскаровского комитета, режиссер Владимир Меньшов. Автором идеи фильма стал министр культуры Владимир Мединский. Он называл эту историю «потрясающей». Фильм рассказывает о восстании заключенных в концлагере в 1943-ем году.
Комментарии2
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
jetsam 10 сентября 2018 | 21:48
уряяяяяяя прорыв!
лада-приора претендует называться автомобилем,
а лизняк - лизнуть оскара....
anemon 10 сентября 2018 | 22:05
Только этого Пу-режиму и не хватало - Оскара его доверенному лицу. Откажитесь принимать их в номинации, члены жюри! Этим оказываете поддержку режиму, угрожающему человечеству "ядерным пеплом"!