«Собибор» Константина Хабенского будет претендовать на Оскар

Он выдвинут от России в категории «Лучший фильм на иностранном языке». Об этом агентству Интерфакс рассказал председатель оскаровского комитета, режиссер Владимир Меньшов. Автором идеи фильма стал министр культуры Владимир Мединский. Он называл эту историю «потрясающей». Фильм рассказывает о восстании заключенных в концлагере в 1943-ем году.