В Челябинске участник митинга против пенсионной реформы после грубого задержания подал заявление в СК
В Челябинске участник митинга против пенсионной реформы после грубого задержания подал заявление в Следственный комитет. Как сообщает сайт «Медиазона», Дмитрия Хафизова из отдела полиции увезла «скорая помощь». После задержания у него диагностировали сотрясение мозга. Сам Хафизов говорит, что силовики во время акции повалили его на землю, в результате он ударился головой о тротуарную плитку. В отделении, по словам Хафизова, один из сотрудников ударил его кулаком в грудь. Мужчина сказал полицейским о своем намерении обратиться в Следственный комитет, в ответ ему сообщили, что записи с камер наблюдения в отделе могут пропасть из-за перебоев с электричеством.
Комментарии7
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boseal 10 сентября 2018 | 21:36
А внезапно "переобувшийся" Саша Сотник предупреждал, мол не стоит туда ходить, ибо это опасно. Неужели купил "кремль" беззубого "карбонария"?)))
tinon 10 сентября 2018 | 21:36
Это очень опасно, по-моему.
Жаловаться на ментов...
kottigr1 10 сентября 2018 | 22:09
tinon:Пусть попробуют по Закону... Не отстреливать же ментов сразу.. Надо дать шанс.
evgeny_biolog 10 сентября 2018 | 21:45
" после грубого задержания"
А что, бывает ласковое задержание?
begly_ 10 сентября 2018 | 21:50
Подал заявление, значит скоро сам сядет.
alex_melnikov Алексей Мельников 10 сентября 2018 | 22:00
Молодец. Правильно.
abuvgrobu 10 сентября 2018 | 22:23
alex_melnikov: Подзуживаете к беспорядкам, господин предатель Мельников ? "Лавры" попа Гапона покоя не дают ? А сами то что, возглавите или вновь на диване отсидитесь, воинственный вы наш ? Гг