Экс-сотрудник аппарата правительства Эдуард Гудков стал заместителем правления НОВАТЭКа
Об этом сообщает РБК. По данным издания, на новую работу бывший помощник замруководителя аппарата правительства Сергея Приходько вышел сегодня. Теперь он будет курировать связи газовой компании с госорганами.
Комментарии3
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nikolashin2017 10 сентября 2018 | 21:36
опять создали атавизм:
зовется- госкапитализм...
liquidsky__ 10 сентября 2018 | 21:48
Это третий гудков, или новый гудков?
ura_123 10 сентября 2018 | 21:51
Это не тот ли Приходько,любитель жарить Рыбку на пару с Дерибаской?