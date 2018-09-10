Пустоты под стартовым комплексом ракеты «Союз» на космодроме «Восточный» образовались из-за спешки во время стройки
Об этом рассказал источник агентства ТАСС. Он утверждает, что ошибку допустил Спецстрой, который форсировал события. В итоге была нарушена технология заливки бетона. Работы проводили зимой, в совершенно неподходящих для этого условиях, — добавил собеседник агентства. Сегодня стало известно, что предприятие Роскосмоса потратит около четырех с половиной миллионов рублей на то, чтобы ликвидировать пустоты в железобетонном основании стартового комплекса.
Комментарии17
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nehoroshiy 10 сентября 2018 | 21:38
Сколько комиссии отслюнявили, что-бы пустоты приняла?
benin_papa__ 10 сентября 2018 | 21:54
nehoroshiy:
Отслюнявливать надобно специалистам, способным эти самые пустоты углядеть.
Откуда в РФ такие?))
nehoroshiy 10 сентября 2018 | 22:23
benin_papa__: Из космоса разглядели.
mag_1 10 сентября 2018 | 21:39
да, если уже в Космосе так работают, что уже и говорить? уже миллиарды грохнули на эту стройку, а теперь несколько миллионов-это пустяк! Пенсии же теперь позже будут платить, можно и дальше халтурить! трудно было это представить при СССР!
begly_ 10 сентября 2018 | 21:47
Мы видим здесь ни роокот кос мод роо мааа
Рогозин, инженэры, суетааа
богаты все, все в шоколаде доомааа
но тооолько под "Востоочным" пустотаааа..
ura_123 10 сентября 2018 | 21:56
begly_: Шура,да ты прямо Пушкин,прямо таки НАШЕ ФСЁ!
Фсё-префсё))))
begly_ 10 сентября 2018 | 22:00
ura_123:
Это ни я, это у меня за пазухай душа запела.
dr_botov 10 сентября 2018 | 21:48
Никогда такого не было, и вот опять. ©
ura_123 10 сентября 2018 | 21:54
А куда в спешке торопились,ради одного запуска в год? Этот самый космодром чем то напоминает небезызвестный питерский стадион,известный своими бакланами)))
southbrooklyn 10 сентября 2018 | 22:12
ura_123:
И вы терпите?
―Мы привыкли.
―К дракону можно привыкнуть?
―Можно. Он очень добр.
―Что ж он такого доброго сделал?
―Ну как Вам сказать? Он очень много сделал для нашего города. При нем началось большое строительство. А!!! И еще онидороги строят, ага. И он избавил нас от цыган.
«Убить дракона»
beregov_net 10 сентября 2018 | 22:01
Сам строитель , много раз заливали бетон зимой , в мороз , электроподогрев и всё отлично
ura_123 10 сентября 2018 | 22:19
beregov_net: Электричество нынче дороговато... ))))
nikolaitschi 10 сентября 2018 | 22:04
Вся наша страна стала напоминать барабан. Блестки, блестки, а внутри пустота. Зато гремит громко.
vladimirbelarus 10 сентября 2018 | 22:10
Это пустоты в образовании Рогозина.
ura_123 10 сентября 2018 | 22:21
vladimirbelarus: Не столько в образовании,сколько в совести.
ly4_sveta 10 сентября 2018 | 22:16
Даже представить, да, что там представить, подумать
о таком невозможно в 50-е годы на Байконуре?!
До чего ворье страну довели...
mathmovesu 10 сентября 2018 | 22:17
расеяны, вы так сильно не переживайте из-за пустот. обычно в подземных пустотах находят нефть, поищите внимательно...