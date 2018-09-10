В Москве в избирательных комиссиях без объяснения причин отложили подписание протоколов
Процедуру перенесли на одиннадцатое сентября. Об этом сообщает телеканал «Дождь» со ссылкой на членов четырех территориальных избирательных комиссий и координатора независимых наблюдателей в Северном административном округе Елену Баркову. Член ТИК Хорошевского района Анна Аникина сказала «Дождю», что планируется подать жалобу. Она считает, что был применен административный ресурс. Аникина не исключила, что это сделано с целью пересчитать голоса. По данным Мосгоризбиркома, с результатом около 70% на выборах победил действующий мэр Сергей Собянин.
Комментарии4
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putin_itogy 10 сентября 2018 | 21:39
Дело в том что ВОРобью фальсифицировали на чрезмерные 30%.
он не выиграл в первом туре,
а путин обозлился.
Что будут делать?
Натягивать крайнюю плоть.
master_superanalitik 10 сентября 2018 | 22:04
В Москве в избирательных комиссиях без объяснения причин отложили подписание протоколов. Процедуру перенесли на одиннадцатое сентября.
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Это правильное решение, так как именно 11 сентября американцы взорвали башни-близнецы, благодаря чему они смогли решить многие свои коварные планы.
nikolau 10 сентября 2018 | 22:02
Серёга, прёт! Серёга может!
И семьсят пять он отпоржит!
Его заводит нервный ТИК!
Когда он снова слышит ЦИК!
Горят, горят его подряды!
На плитку и бетон наряды!
Все москвичи за них заплатят!
Как только ЦИК дела уладит!
neyexo 10 сентября 2018 | 22:13
Правильно, надо все согласовать.
Это же не игрушки