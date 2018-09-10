В Москве в избирательных комиссиях без объяснения причин отложили подписание протоколов

Процедуру перенесли на одиннадцатое сентября. Об этом сообщает телеканал «Дождь» со ссылкой на членов четырех территориальных избирательных комиссий и координатора независимых наблюдателей в Северном административном округе Елену Баркову. Член ТИК Хорошевского района Анна Аникина сказала «Дождю», что планируется подать жалобу. Она считает, что был применен административный ресурс. Аникина не исключила, что это сделано с целью пересчитать голоса. По данным Мосгоризбиркома, с результатом около 70% на выборах победил действующий мэр Сергей Собянин.