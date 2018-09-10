Сборная России по футболу обыграла команду Чехии в товарищеском матче
Встреча завершилась со счетом 5-1. Матч проходил в Ростове-на-Дону. В составе российской команды отличились: Антон Заболотный, Александр Ерохин, Дмитрий Полоз и дважды Алексей Ионов.
Комментарии3
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sandro_007 10 сентября 2018 | 21:08
Сборная преобразилась при Черчесове. Молодцы!
vitaminoz 10 сентября 2018 | 21:28
Круто, молодцы , и Черчесов красавец
boseal 10 сентября 2018 | 21:31
Интересно было смотреть, черт возьми. Молодцы!