Крымские пограничники задержали двух украинских рыбаков
Как утверждают в ФСБ, они были пьяны и пытались незаконно попасть на территорию России для налаживания дружеских отношений. Как сообщает РБК, сейчас пограничники устанавливают личности задержанных.
Комментарии14
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
xoxlodupa 10 сентября 2018 | 21:07
Порошенко и Кличко !? )
kir_pich_101 10 сентября 2018 | 21:13
Наконец-то найдены виновники экологической катастрофы в Крыму!
eniro 10 сентября 2018 | 21:17
kir_pich_101: Нет, эти дрейфовали на льдине. Кстати, судя по сообщениям, медицинская помощь рыбакам не понадобилась.
kryimzdick 10 сентября 2018 | 21:16
Люди до сих пор не могут привыкнуть к тому разрыву двух самых близких народов, который устроил Путин-дебил. До сих пор не верится.
eniro 10 сентября 2018 | 21:24
kryimzdick: Мда... Ну не нам его судить... Надо в другое место везти придурка.
benin_papa__ 10 сентября 2018 | 21:45
kryimzdick:
Да ла-а-дно Вам драматизировать-то))
Русские и украинцы, в смысле представителей национального славянского этноса, ни раньше, ни теперь не в ссоре.
А вненациональные недостроители коммунизма, они же пролетарские интернационалисты ленинско-сталинского разлива и до Крыма люто бычили на всех соскочивших в 1991 с "летящего в коммуну паровоза".
От грузин и до эстонцев включительно.
Ничего принципиально нового не приключилось.
eniro 10 сентября 2018 | 21:58
benin_papa__: Таки да, минус 7% территории , плюс почти 11 000 трупов, более 65 000 калек, тройное падение гривны. И это только Украина. А со стороны России,-"ничего нового не приключилось." Мол , "бывает, мы погуляли маленько. А вы еще пивасика нам тут..."
tks 10 сентября 2018 | 21:17
Диверсанты и террористы! Дружеские отношения видите ли, наладить хотели! Замаскировались, наймиты!!
boseal 10 сентября 2018 | 21:20
Пожалуй самый миролюбивый мотив за последнее время). Хотя кое-кому в Украине выгоднее бы было, если бы ФСБ объявило о задержании злостных диверсантов, которые хотели задушить Путина "плетенкой" на 0,25))).
liquidsky__ 10 сентября 2018 | 21:28
Они хоть с пузырем были, или порожняком перли в расчете на халяву? Эхо новость не раскрыло )
andy66 10 сентября 2018 | 21:32
А что такое крымские пограничники? Есть российские, есть украинские, а крымских ваще-то не бывает. ..))
eniro 10 сентября 2018 | 21:42
andy66: По-видимому в России моге быть всяко. Читаю""Крымские пограничники задержали в Черном море украинское судно, экипаж которого подозревают в браконьерстве калкана. Об этом сообщает пресс-служба пограничного управления ФСБ РФ по региону."
Источник: https://fishki.net/2590606-pervyj-na-vyhod-vtoromu-prigotovitysja.html
kryimzdick 10 сентября 2018 | 22:07
andy66: eniro: а они как почта и РЖД типа отдельные в Крыму, как МТС и прочее
benin_papa__ 10 сентября 2018 | 21:37
Ну-у-у, ежели пытались "наладить дружеские отношения с РФ", то уж наверняка были пьяны в стельку. Как минимум.
Я бы еще их и на все прочие изменяющие сознание препараты их непременно проверил.