Лидер КНДР готов свернуть ядерные программы в течение года
Об этом, по словам помощника президента США по нацбезопасности Джона Болтона, он сообщил главе Южной Кореи Мун Чжэ Ину, — передает агентство ТАСС.
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Об этом, по словам помощника президента США по нацбезопасности Джона Болтона, он сообщил главе Южной Кореи Мун Чжэ Ину, — передает агентство ТАСС.
Познер на Baltkom: дело Скрипаля похоже на предлог для ссоры с Россией «То, что российская сторона отрицает какое-либо участие в этом деле — это естественно, сами понимаете. Но, к сожалению, у меня нет ощущения, что этот вопрос решен. Я чрезвычайно боюсь, что речь идет об использовании ловко придуманного хода для дальнейшего ухудшения отношений России и Запада», — сказал Познер…
Комментарии2
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putin_itogy 10 сентября 2018 | 21:08
путину обеспечен инсульт от огорчения..
Не захотел европеец Ким Чен Ын, "траву кушать"..
sasass 10 сентября 2018 | 21:22
Лукавит - разве РФ сможет свернуть даже при поголовной гибели народа от голода....