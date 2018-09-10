В «Единой России» сделают кадровые и оргвыводы по поводу отделений, показавших плохой результат на выборах
Об этом сказал секретарь генсовета партии Андрей Турчак. Его слова приводит агентство «Интерфакс». По итогам вчерашних выборов, «Единая Россия» уступила первое место КПРФ на выборах в заксобрания в Иркутской области, Хакассии и Ульяновской области. В четырех регионах кандидаты от «Единой России» не смогли победить в первом туре.
Комментарии5
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zapadnay 10 сентября 2018 | 21:07
Делайте, делайте оргвыводы, но судя по всему, народ свои выводы тоже сделал.
danko1 10 сентября 2018 | 21:22
zapadnay: У них вывод один только может быть: покаяться и самораспуститься.
kir_pich_101 10 сентября 2018 | 21:09
В "проблемных" регионах просто отменят выборы...
Вывод сделан.
jetsam 10 сентября 2018 | 21:11
оргвыводы - духи, как скрипалям? или арсматурой, как кашина?
или просроченный полоний в чай?
или путевка послом в Науру?
или хероя 6 степени и пенсию депутата?
уточните.
sasass 10 сентября 2018 | 21:26
Разве не понятно почему - лидер-то у них какой хуже всякого Ельцина и сам Турчак -то, чуть не стал убийцей журналиста...