В «Единой России» сделают кадровые и оргвыводы по поводу отделений, показавших плохой результат на выборах

Об этом сказал секретарь генсовета партии Андрей Турчак. Его слова приводит агентство «Интерфакс». По итогам вчерашних выборов, «Единая Россия» уступила первое место КПРФ на выборах в заксобрания в Иркутской области, Хакассии и Ульяновской области. В четырех регионах кандидаты от «Единой России» не смогли победить в первом туре.