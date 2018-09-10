В Москве будут судить двух полицейских, обвиняемых в избиении работников мойки

Силовиков подозревают в превышении должностных полномочий. По версии следствия, в апреле они приехали на автомойку в Хамовниках и потребовали бесплатно помыть их автомобиль. Сотрудники отказались. Одного из работников ударили в пах, двух сотрудников увезли в отделение, — сообщает сайт «Медиазона».