В Москве будут судить двух полицейских, обвиняемых в избиении работников мойки
Силовиков подозревают в превышении должностных полномочий. По версии следствия, в апреле они приехали на автомойку в Хамовниках и потребовали бесплатно помыть их автомобиль. Сотрудники отказались. Одного из работников ударили в пах, двух сотрудников увезли в отделение, — сообщает сайт «Медиазона».
Комментарии6
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alexey65 10 сентября 2018 | 21:05
Интересно, кому не повезло больше: тому, которому в пах врезали, или тем, кого привлекли за неподчинение требованию полицая?
kir_pich_101 10 сентября 2018 | 21:11
Это насколько у мусоров зарплата низкая, получается...
Денешек не было...
Жалко их, скоро зима, полушубок кроличий валяется, надо отнести, померзнуть могут...
nns33 10 сентября 2018 | 21:13
В 90-е так поступали бандюки. Они считали,что им все должны.
shtirlitz77 10 сентября 2018 | 21:24
nns33: Добрый вечер, Нина!
Судя по вчерашним "выступлениям" блюстителей порядка, разницы между теми и этими нет никакой.
neyexo 10 сентября 2018 | 21:15
А что? неповиновение сотрудникам полиции
tinon 10 сентября 2018 | 21:40
Молодцы! Жаловаться на ментов опасно, но не жаловаться - себя не уважать!
Я жаловалась. Не жалею!