В Москве бывшего мирового судью заочно арестовали и объявили в международный розыск

Об этом сообщает агентство «Интерфакс». Алексея Зорина обвиняют в вымогательстве взятки размером в 20 тысяч рублей. По данным следствия, бывший судья района «Северное Медведково» требовал деньги от мужчины, которому мог грозить арест или исправительные работы. В материалах говорится, что судья предложил личное покровительство.