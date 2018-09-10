В Москве бывшего мирового судью заочно арестовали и объявили в международный розыск
Об этом сообщает агентство «Интерфакс». Алексея Зорина обвиняют в вымогательстве взятки размером в 20 тысяч рублей. По данным следствия, бывший судья района «Северное Медведково» требовал деньги от мужчины, которому мог грозить арест или исправительные работы. В материалах говорится, что судья предложил личное покровительство.
Комментарии7
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pro_hanov 10 сентября 2018 | 21:09
Как только поймают - сразу можно сообщить Вождю, что коррупция в России побеждена.
tv_victim 10 сентября 2018 | 21:14
Бешеные деньги..... Поражает размах этого матерого взяточника....
polsan 10 сентября 2018 | 21:26
tv_victim: по зёрнышку клюет )) Был осторожен! )
aallttoo 10 сентября 2018 | 21:31
судья? 20 тыс?
Мдя. С мозгами у них совсем бяда
evgeny_biolog 10 сентября 2018 | 21:41
Надо ему ещё заочно пинков надавать ...
nehoroshiy 10 сентября 2018 | 21:52
Хапнул 20 тыр и сбежал за границу.
wasielna 10 сентября 2018 | 21:58
На 20 тысяч рублей сейчас уж, поди, дом купил рядом с дворцом королевой аглицкой.