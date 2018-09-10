Владимир Путин наградил орденом Мужества руководителя расследования убийства Бориса Немцова. Об этом сообщает сайт «МБХ-медиа». В документе отмечается, что Николай Тутевич получил награду за самоотверженность, проявленную при исполнении служебного долга. «МБХ-медиа» напоминает, что предшественник Тутевича – Игорь Краснов, ранее руководивший расследованием убийства политика, получил повышение по службе. Бориса Немцова убили в феврале 2015-го года. По этому делу осудили пять человек.