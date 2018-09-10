Премьер Дмитрий Медведев упразднил правительственную комиссию по связи. В ее задачи входило повышение конкурентоспособности услуг в этой сфере. Возглавлял комиссию бывший вице-премьер Аркадий Дворкович, который сейчас занимает должность сопредседателя совета Фонда «Сколково», — отмечает агентство Интерфакс. В документе также говорится, что правительственная комиссия по использованию информационных технологий теперь станет комиссией по цифровому развитию и возглавит ее Дмитрий Медведев.