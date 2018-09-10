Дмитрий Медведев упразднил правительственную комиссию по связи
Премьер Дмитрий Медведев упразднил правительственную комиссию по связи. В ее задачи входило повышение конкурентоспособности услуг в этой сфере. Возглавлял комиссию бывший вице-премьер Аркадий Дворкович, который сейчас занимает должность сопредседателя совета Фонда «Сколково», — отмечает агентство Интерфакс. В документе также говорится, что правительственная комиссия по использованию информационных технологий теперь станет комиссией по цифровому развитию и возглавит ее Дмитрий Медведев.
Комментарии3
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uhovostro 10 сентября 2018 | 20:38
Судьбоносное решение! Думаю, теперь Мишка Плюшевый войдёт в историю России наряду со Столыпиным и Витте, не меньше...
danko1 10 сентября 2018 | 20:41
Да, Медведев "спец" в цифровых технологиях: он и мобильными телефонами пользуется и интернетом в отличие от Путина, который даже не знает, как бюллетень засунуть, хотя тот говорит, что полюбил цифровые технологии.
И когда говорят, что "если не Путин, то кто?", то действительно, мало таких тупиц, как Путин, найти в России можно.
А Медведев под руководством Путина всё развалил, ну и цифровые технологии развалит.
alladinov 10 сентября 2018 | 20:44
danko1: «А Медведев под руководством Путина всё развалил, ну и цифровые технологии развалит.»
И чо? Деды наши и прадеды ваще с кнопочными мобилками жили, а чай не дурее нас были. Роисся, вперде!