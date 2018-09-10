У журналистки агентства «Росбалт» диагностировано сотрясение мозга после акции протеста в Петербурге
У журналистки информационного агентства «Росбалт» диагностировано сотрясение мозга после вчерашней акции протеста в Петербурге. Александру Полукееву зажало между ОМОНовцами и протестующими, она получила удар по голове. Сама пострадавшая рассказала сайту «Фонтанка», что момента удара не помнит, поскольку потеряла сознание на несколько секунд. Врачи прописали ей постельный режим.
Комментарии5
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xoxlodupa 10 сентября 2018 | 20:36
Откуда там мозг !?
lion64__2 10 сентября 2018 | 20:40
xoxlodupa: спинной у всех есть
zapadnay 10 сентября 2018 | 20:46
Теперь такой порядок у «стражей порядка»? Бить до потери сознания на мирной акции? На фото «космонавтов» и гвардейцев просто звериные лица. Почему?
kottigr1 10 сентября 2018 | 20:47
xoxlodupa: Чем отличаются чекисты от гестаповцев ? Только оттенками..
j_partizan 10 сентября 2018 | 20:41
Псы режима сделали Александру Полукееву инвалидом на всю жизнь.