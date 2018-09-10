У журналистки агентства «Росбалт» диагностировано сотрясение мозга после акции протеста в Петербурге

У журналистки информационного агентства «Росбалт» диагностировано сотрясение мозга после вчерашней акции протеста в Петербурге. Александру Полукееву зажало между ОМОНовцами и протестующими, она получила удар по голове. Сама пострадавшая рассказала сайту «Фонтанка», что момента удара не помнит, поскольку потеряла сознание на несколько секунд. Врачи прописали ей постельный режим.