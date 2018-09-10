Союз журналистов Петербурга потребовал провести проверку задержаний сотрудников СМИ на акции против пенсионной реформы
Союз журналистов Петербурга и Ленинградской области потребовал от полиции провести проверку случаев задержания и избиения сотрудников СМИ на акции против пенсионной реформы. В заявлении организации говорится, что силовики не обращали внимания на специальные нарукавные повязки с надписью «пресса» и редакционное удостоверение. В союзе напомнили о недопустимости нападений на журналистов, выполняющих свою работу.
Комментарии1
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kottigr1 10 сентября 2018 | 20:52
Уже лучше солдаты НАТО, нежели избивающие детей и женщин путинские "космонавты".. С такими правоохранителями-гестаповцами и врагов уже не надо...