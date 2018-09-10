Россия просит провести открытое заседание Совбеза ООН по Сирии
Это необходимо для обсуждения итогов саммита с участием Владимира Путина, Реджепа Тайипа Эрдогана и Хасана Роухани, — сказал пресс-секретарь российской миссии Федор Стржижовский. Он уточнил, что заседание запрошено на завтра. Свою позицию Москва объясняет «повышенным вниманием к сирийской провинции Идлиб».
Комментарии17
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uhovostro 10 сентября 2018 | 20:35
Без сопливых обойдутся...
kottigr1 10 сентября 2018 | 20:38
uhovostro: Будут снова отмазывать химического убийцу Асада..
danko1 10 сентября 2018 | 20:51
kottigr1: Сборище диктаторов требует, чтобы их угрозы были рассмотрены.
prade 10 сентября 2018 | 20:54
kottigr1: Путин единственный защитник и благодетель всех диктаторов и тиранов, умерших и ныне живущих.
sensei54 10 сентября 2018 | 20:48
uhovostro: А как же кино? Однозначно готов очередной мультик. О том, как американцы травят народ дустом.
Но скорее всего, мультик будет про какой-нибудь новый русский гигантский танк.
pedrobutylkovich 10 сентября 2018 | 20:39
Предложат заинтересованным забрать своих выкормвшей!
prade 10 сентября 2018 | 20:44
pedrobutylkovich: И это говорит выкормишь Кремля.
haldey 10 сентября 2018 | 20:58
pedrobutylkovich: Вот именно, не спрашивать разрешения, а проинформировать... Не хотите слушать , да заради бога... "Кто не спрятался, я не виноват")))
Не хотите вывезти своих живыми, заберете мертвыми, ну или бросите трупы на поле боя)))
Среди игиловцев не только американские инструкторы, замечены и уже погибали и еуропейские инструкторы)))
kryimzdick 10 сентября 2018 | 20:40
Эта вот Россия, которая травит людей по всему миру? Смешно
prade 10 сентября 2018 | 20:42
И что же Путин предложит? Скажет, дайте нам спокойно убивать сирийцев?
unprejudiced 10 сентября 2018 | 20:43
Российские и сирийские военные продолжают зачистку южных районов Сирии, которые недавно были освобождены от бандформирований. На этот раз были обнаружены очередные следы иностранных спонсоров боевиков в н.п. Млеха-Этгарбия в провинции Дераа.
При проверке зданий на предмет взрывоопасных и запрещённых предметов спецгруппа из состава военной полиции Минобороны РФ обнаружила в заброшенном строении иностранные боеприпасы и детали для взрывных устройств. Здесь же террористы складировали боеприпасы кустарного производства, в том числе для систем «Адский огонь».
Кроме того, рядом также хранились медицинские препараты и специальное оборудование для переливания крови, привезённые из стран Ближнего Востока и Европы.
Переданные иностранными спонсорами боеприпасы использовались бандами для ведения боевых действий против правительственных сил, а медицинские препараты — для оказания помощи раненым боевикам.
prade 10 сентября 2018 | 20:47
unprejudiced: Украинские военные продолжают зачистку восточных районов Украины, которые недавно были освобождены от бандформирований. На этот раз были обнаружены очередные следы российских спонсоров боевиков в н.п. Малаховка Донецкой области.
Можно и дальше продолжать в таком же духе. Но суть понятно.
unprejudiced 10 сентября 2018 | 20:50
prade: А нука подробности? Хотя какие могут быть подробности от выдуманного фе
prade 10 сентября 2018 | 20:57
unprejudiced: Хотите подробностей? Пожалуйста.
"При проверке зданий на предмет взрывоопасных и запрещённых предметов спецгруппа из состава военной полиции Украины обнаружила в заброшенном строении российские боеприпасы и детали для взрывных устройств. Здесь же террористы из ДНР складировали боеприпасы кустарного производства, в том числе для систем «Градь».
kottigr1 10 сентября 2018 | 20:49
unprejudiced: рядом также хранились медицинские препараты и специальное оборудование для переливания крови, привезённые из стран Ближнего Востока и Европы
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Гораздо удивительней было бы если бы нашли медицинские препараты и специальное оборудование из РФ.. Оно вообще в природе существует ?
tprfrund001 10 сентября 2018 | 20:54
В далёком и хмуром Солсбери,
Взрывая кромешную мглу,
Шагают два русских парня
Сотрудники из ГРУ…
Идут с неприметными флагами…
Российскими, над головой...
В ушанках, шинелях с флягами,
ремень поправляя тугой…
В руках кренделя из пекарни,
И банка с духами «Шанель»…
Простые, брутальные парни,
им похер жара и метель….
С трёхмесячным перегаром,
Во рту «Беломора» бычок…
Несут эти грозные парни
Кошмар, что зовут «Новичок»…
В заплечном мешке балалайка,
Торчит по-предательски броско .
Медведь на цепи – попрошайка…
Что б не было глупых вопросов…
Настигнет ужасная кара…
Любого, кто предал страну…
Не важно, в Париже иль Солсбери -
ты первым затеял войну…
Дрожите, продажные твари,
Настигнет вас кара везде …
А парни запрыгнут на поезд
и вечером в Караганде…
Артем, 7 «А» класс, школа 19, г. Красногорска
velbkeirf1 10 сентября 2018 | 21:00
Хохло- тролли работают бригадой прут всяку чепуйню после горилки