Россия просит провести открытое заседание Совбеза ООН по Сирии

Это необходимо для обсуждения итогов саммита с участием Владимира Путина, Реджепа Тайипа Эрдогана и Хасана Роухани, — сказал пресс-секретарь российской миссии Федор Стржижовский. Он уточнил, что заседание запрошено на завтра. Свою позицию Москва объясняет «повышенным вниманием к сирийской провинции Идлиб».