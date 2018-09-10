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20:30, 10 сентября 2018

Территориальные избирательные комиссии Москвы отложили подписание финального протокола о результатах выборов мэра

Об этом сообщает телеканал «Дождь» со ссылкой на членов ТИК и координатора независимых наблюдателей в Северном административном округе Москвы Елену Баркову. Они утверждают, что протоколы массово не подписали по всему городу, при этом во многих случаях для этого не было уважительных причин. Так в Хорошевском районе член ТИК Анна Аникина сказала, что планируется подать жалобу. Она опасается, что голоса могут пересчитать. Многие территориальные избирательные комиссии перенесли подписание протокола на 11 сентября. По данным Мосгоризбиркома, выборы выиграл действующий мэр Сергей Собянин с результатом чуть больше 70% голосов. На втором месте – кандидат от КПРФ Вадим Кумин, у которого почти 11,5%.

Комментарии

12

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zapadnay 10 сентября 2018 | 20:34

Чи выборы, чи не выборы?

zapadnay 10 сентября 2018 | 20:52

Посчитали, прослезились, что не доглядели, и решили считать по новой?

danko1 10 сентября 2018 | 20:34

Видно, что даже на выборах без выбора фальсификации были.
И явку натянули до 30%, чтобы не совсем позорно Собянину было.
Но и 20 % поддержки москвичей, имеющих право голоса, - это провальный рейтинг.

haldey 10 сентября 2018 | 20:41

danko1: Конечно, для Москвы лучше Гавриил Попов мерином))) Что бы Москва погрузилась во мрак, и нельзя было пройти, москвичи стоят в рядах и продают все, что можно и нельзя)))
Так, как Москва развивается при Собянине, никогда такого не помню, разве что в первые советские пятилетки и после войны... Но я этого не застал и не видел...

danko1 10 сентября 2018 | 21:01

Сопоставьте бюджет Москвы при Попове и при Собянине, который на порядки отличается.
И Попов ушел из мэров сам, потому что он не хозяйственник.
А какой хозяйственник Собянин видно из многократно перекладываемых плиток и асфальта, золотого озеленения. И это при сокращении больниц и поликлиник, по сути ликвидации бесплатного здравоохранения, если действительно нужна помощь.
А отказ от троллейбусов и переход на электроавтобусы, которые в 10 раз дороже, нуждаются в подзарядке, это что?
Даже проезд первого электроавтобуса с Собяниным отметился поломкой. И сколько их было потом, когда при закрытых дверях люди не могли покинуть эти автобусы.

malanoff 10 сентября 2018 | 20:35

Может вот Это "Победа избирателей" ? Превышение сероводорода в некоторых районах Москвы превышено было в 9-ть раз. Избирателей хотели отравить ?

lion64__2 10 сентября 2018 | 20:36

Что-то не так? Не получил олень заявленные проценты? Потому и решили мухлевать.

tks 10 сентября 2018 | 20:36

"Что-то пошло не так"?

piter_ug 10 сентября 2018 | 20:42

70% от 30% пришедших на «выборы» - это позор, а не победа.
Кроме того, молодёжи пришло очень мало.
Оленевода оставили в кресле пенсионеры и дрожащие за насиженные места крепостные.
Как-то это им аукнется - ведь по-сути они поддержали не оленевода, а Жуликов и Воров.

good_sky 10 сентября 2018 | 20:45

Не надо разжигать пожар
Всё было честно нос не подточит даже комар!

sergei_tn 10 сентября 2018 | 20:47

Все посчитали, подвели итоги.

Не знают только какой результат писать. Ждут звонка :)

putin_itogy 10 сентября 2018 | 20:56

Явку решили натянуть,
как крайнюю плоть своего любимого Вождя,
на свои губы..
Фальсификаторы хреновы, совсем не могут без мошенничества, вранья, и воровства.
ОПГ скрепного масштаба.

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