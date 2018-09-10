Территориальные избирательные комиссии Москвы отложили подписание финального протокола о результатах выборов мэра

Об этом сообщает телеканал «Дождь» со ссылкой на членов ТИК и координатора независимых наблюдателей в Северном административном округе Москвы Елену Баркову. Они утверждают, что протоколы массово не подписали по всему городу, при этом во многих случаях для этого не было уважительных причин. Так в Хорошевском районе член ТИК Анна Аникина сказала, что планируется подать жалобу. Она опасается, что голоса могут пересчитать. Многие территориальные избирательные комиссии перенесли подписание протокола на 11 сентября. По данным Мосгоризбиркома, выборы выиграл действующий мэр Сергей Собянин с результатом чуть больше 70% голосов. На втором месте – кандидат от КПРФ Вадим Кумин, у которого почти 11,5%.