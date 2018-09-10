В парижском отеле «Ритц» на 800 тысяч евро ограбили принцессу из Саудовской Аравии
Об этом сообщает радиостанция «France Info» со ссылкой на источники. Пострадавшая написала заявление в полицию, она рассказала, что драгоценности стоимостью почти миллион евро не положила в сейф.
Комментарии6
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kottigr1 10 сентября 2018 | 20:06
Деньги дело наживное.. Главное что девичья честь принцессы осталась нетронутой. Грабителей устроили просто деньги.
olegleon 10 сентября 2018 | 20:13
вот тебе и цивилизованная страна. вот тебе и демократические европейские ценности )))
nikmart001 10 сентября 2018 | 20:13
"Дикий запад", что с них взять?
perestarok 10 сентября 2018 | 20:16
"В парижском отеле «Ритц» на 800 тысяч евро ограбили принцессу из Саудовской Аравии"
Для неё это такая мелочь...
chernyij 10 сентября 2018 | 20:37
Надо помочь представительнице дружественной страны.
velbkeirf1 10 сентября 2018 | 20:53
Все, все, чтo нажил непoсильным трудoм, все же пoгиблo! 3 магнитoфoна, 3 кинoкамеры заграничных, 3 пoртсигара отечественных, куртка замшевая - три куртки.