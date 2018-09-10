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20:03, 10 сентября 2018

Средняя зарплата молодого специалиста в России составляет двадцать две тысячи рублей

Таковы результаты исследования Сбербанка. Оно затронуло молодых людей в возрасте от двадцати одного года до двадцати пяти лет, — сообщает РБК. Из этих данных следует, что в начале карьерного пути специалисты в возрасте двадцати одного года работают в среднем за 15 тысяч рублей в месяц. В течение первых пяти лет работы, их зарплата увеличивается, в среднем, на 15-20%. Больше всего молодые люди получают на Крайнем Севере и в Москве. Самые прибыльные отрасли – добыча полезных ископаемых, финансы и страхование.

Комментарии

19

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danko1 10 сентября 2018 | 20:06

И будут нагло врать о средней зарплате свыше 40 тысяч.
Даже с учетом огромных зарплат и всяческих выплат правящего ворья и то не более 25 тысяч будет.

olegleon 10 сентября 2018 | 20:11

danko1: не истери ты! я понимаю, что вчера акция Навального провалилась в Москве, но может на следующую тысяч пять придёт

danko1 10 сентября 2018 | 20:16

olegleon: Истерика у портянки, которую плохо вор Пригожин кормит на награбленное у народа.
Головной мозг высох от недоедания. Кроме бреда у защитника воров ничего нет.

balamuto 10 сентября 2018 | 20:17

olegleon: А нука дружочек, вытащи свой гладенький, отполированный язычок с анусов ротенбергов, сечиных, миллеров,грефов. Отдохни малость. Сходи в декрет.

(комментарий скрыт)

kir_pich_101 10 сентября 2018 | 20:12

danko1: Обещают 25, если план выполнить, а так, 18, но почему-то план выполнить никак не удается, может в следующем месяце получится?
Так за морковкой по кругу, год за годом...

malanoff 10 сентября 2018 | 20:26

danko1: Скоро пенсионеры , судя по обещаниям Путинв, обгонят молодых специалистов России. Власти мстят Навальному ? Это они так думают. Власти срут под себя уже систематически.

demosua 10 сентября 2018 | 20:09

Совковый паритет сохраняется. Уже лет 50....

kottigr1 10 сентября 2018 | 20:13

demosua: 22 000 рублей зарплаты в РФ это 272 евро...
Средняя нетто-зарплата (зарплата после уплаты налогов) в Латвии составляет - 676 евро.
Раньше запутинцы кивали на помощь ЕС якобы за счет которой существовала Латвия, но в общем бюджете Латвии дотации из Брюсселя давным давно занимают исчезающе малую цифру.. Латвия давно научилась жить на свои..
Бюджет Латвии на 2017 год. В 2017 году доходы консолидированного госбюджета запланированы на уровне 8,066 млрд евро, расходы — 8,367 млрд евро. Если учесть, что Латвия сама платит взносы в бюджет ЕС, причем весьма не слабые.. Получается, что Латвия прекрасно справится и без помощи ЕС.

Как Путину удалось в Великой и сырьевой РФ сделать так, что россияне являются нищими даже в сравнении с жителями Латвии у которой нет нефти, газа, алмазов.. !?
Почему про все невиданные успехи и Величие путинской России можно услышать только лишь в "патриотических" анекдотах и невозможно посмотреть на них в реальности ?

poluputing 10 сентября 2018 | 20:20

kottigr1: да что Латвия, русаки твердят об украинской нищете но с/з в Украине для этой категории 7 с лишним тыс грн., А это то же самое (без газа , нефти и алмазов)

alladinov 10 сентября 2018 | 20:25

kottigr1: «2 000 рублей зарплаты в РФ это 272 евро...
Средняя нетто-зарплата (зарплата после уплаты налогов) в Латвии составляет - 676 евро. »

Это доказывает, что шпроты дураки. Вот если бы больше воровали - то тогда могли бы сравняться с Великой Россией.

masterflex 10 сентября 2018 | 20:37

kottigr1: В Естонии средняя зарплата наруки 1001 Евра. В Латвии в этом году планируктся вырости до 1000 Евра

fueaqui 10 сентября 2018 | 20:44

kottigr1: Вы сравниваете ср. зарплату молодого специалиста в РФ и ср. зарплату по всей популяции в Латвии - это некорректно. В РФ средняя зарплата за I полугодие 2018 (также нетто) - 37 тыс руб, это 506 евро (возьмем средний курс евро за 2018 - 73,06 - хотя это и завышено, с учетом недавнего его повышения уже во 2-м полугодии). Имеем ср. зарплату в номинальном выражении в РФ - не менее 506 евро и в Латвии (ваши данные, не проверял) - 676 евро.
Далее переоцениваем по паритету покупательной способности (взял данные Всемирного банка за 2017 год - более новых нет) - в РФ коэффициент 2,38, в Латвии - 1,71, то есть зарплата в РФ в 506 евро эквивалентна 506*2,38/1,71=704 евро в латвийских ценах. Итого, получаем, что все-таки даже официальная зп в РФ (по ППС) выше, чем в Латвии. Прибавим к этому теневую занятость и, соответственно, зп "в конвертах" в РФ (в Латвии, я полагаю, этот сектор экономики все-таки меньше) - разница будет еще выше.

kottigr1 10 сентября 2018 | 20:58

fueaqui: Берем уровень расслоения общества в РФ, где..
При Путине 95% жителей России являются или нищими, или бедными. 4,5% - обеспеченными и 0,5% - богатыми.
Даже сами путинисты оценивают глубину падения:
"80% россиян ощущают себя бедными или нищими. Так 10% не могут себе купить продуктов питания, 29% одежду. То есть 39% россиян буквально нищие. А еще для 41% опрошенных затруднительно купить бытовой прибор типа холодильника или телевизора. Еще 14% не могут купить себе автомобиль или дом. И лишь 3% могут позволить себе все." - ВЦИОМ
И понимаем, что Ваши прикидки не стоят НИЧЕГО...

djuga 10 сентября 2018 | 20:46

kottigr1: 22 000 рублей зарплаты в РФ это 272 евро
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А в Дании средняя пенсия 2800 евро. Или 220.000 рублей.

seryj_wolk 10 сентября 2018 | 20:10

Предполагаю, что почти каждый из этих бедолаг с заработком по сегодняшнему курсу около 270€ мечтает уехать из рфии в ЕС или Штаты.

kolchak12 10 сентября 2018 | 20:14

По вечернему курсу 300 зеленых скажем прямо не густо.

midnightblues 10 сентября 2018 | 20:18

Ребята-мы,русские предприниматели в Испании иФранции платим в разы больше
посылайте быдлосовок нахр

piterrr 10 сентября 2018 | 20:23

И поэтому и молодые и не очень молодые специалисты валят каждый год десятками и сотнями тысяч из этой помоечной рашки где всех этих специалистов грабит и убивает какой-то гэбистский помощник ректора!

clandestino 10 сентября 2018 | 20:38

А есть продвинутая молодёжь, которая после окончания гэбэшной академии возглавляет отрасли и командует банками. Проститутки тоже зарабатывают норм. Клирики опять же. Нужно просто правильно выбирать путь.

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