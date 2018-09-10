Копания «Русал» уже в этом месяце может начать сокращение производства алюминия
Об этом со ссылкой на источники пишет агентство Bloomberg. Они напоминают, что американские санкции не позволяют Русалу участвовать в ежегодных переговорах по контрактам. Окончательное решение о сокращении пока не принято. Официально на предприятии информацию не комментируют.
Комментарии14
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mathmovesu 10 сентября 2018 | 20:08
зря сократили - из него можно было бы построить нехилый алюминиевый занавес вокруг расеи...
seryj_wolk 10 сентября 2018 | 20:33
mathmovesu: Надо срочно закрывать в рфии дефицит шапочек из фольги.
olexa30 10 сентября 2018 | 20:09
Ну.... с началом!!!
kottigr1 10 сентября 2018 | 20:17
olexa30: Надеюсь хоть теперь тарифы на электроэнергию для россиян снизят ?
novichok_ 10 сентября 2018 | 20:17
olexa30: Ну, хохлы,... с концом!!!!
eniro 10 сентября 2018 | 20:50
novichok_: Да, для Украины еще в 2014 наступил конец иллюзий молодости.. Но, вот у вас, отметили начало галлюцинаций старости...
kir_pich_101 10 сентября 2018 | 20:09
Надо начинать делать из них огурцы и выдавать Расеянам вместо зарплаты и пенсий.
Хотя вошьдь сказал, что санкции нам на пользу.
Кому верить?
tv_victim 10 сентября 2018 | 20:09
Сколько мы теперь должны Дирижору? Какие уж тут пенсии....
novichok_ 10 сентября 2018 | 20:15
Значит, вырастут мировые цены на алюминий.
Кому это выгодно?
ze_danil 10 сентября 2018 | 20:17
novichok_: выгодно китайцам и америкосам как основным производителям люминия
kryimzdick 10 сентября 2018 | 20:22
Будут производить чугуний
piter_ug 10 сентября 2018 | 20:33
А зачем, в сущности, среднему расеянину алюминий?
Это ребята-алигархята на нем бабки заколачивают.
vitaliys 10 сентября 2018 | 20:36
Неужели Путин не дождется Нового года ? Не попрощается как Ельцин: "Я устал, я ухожу...". Уйдет спешно и несолидно.
gregor 10 сентября 2018 | 21:00
Копания «Русал» уже в этом месяце может начать сокращение производства алюминия
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Настя Рыбка сократила производство алюминия.