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20:01, 10 сентября 2018

Басманный суд Москвы заочно арестовал фигурантку дела о растрате в Роскомнадзоре Оксану Чернышенко

Ее обвиняют в причастности к схеме фиктивного трудоустройства, — сообщает агентство «Интерфакс». Решение вынесла судья Елена Ленская. По данным следствия, Чернышенко была фиктивно устроена на работу в Главный радиочастотный центр, подконтрольный Роскомнадзору, не работала, но при этом получала зарплату. Речь идет о растрате более четырех миллионов рублей.

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