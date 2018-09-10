Фильм «Собибор» Константина Хабенского выдвинут на Оскар от России

Об этом сообщил председатель оскаровского комитета нашей страны, режиссер Владимир Меньшов, — сообщает агентство «Интерфакс». Шансов на победу у картины нет, — сказал «Эху Москвы» главный редактор журнала «Искусство кино», обозреватель «Вести ФМ» и радио «Маяк» Антон Долин.

Выдвинутый на премию «Оскар» российский фильм «Собибор» Константина Хабенского, рассказывающий о восстании в нацистском концлагере, не имеет никаких шансов на победу. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» главный редактор журнала «Искусство кино», кинокритик Антон Долин.

«Хороший [для Оскара — ЭМ] фильм — это фильм, у которого есть американский дистрибьютор, который может продвигать интересы этого фильма, показывать его академикам и делать что-то, чтобы картина попала в номинации, может быть, даже победила. За неимением дистрибьютора эта картина все равно никаких шансов не имеет», — заявил он.

А.Долин назвал фильм «Собибор» международным, поскольку он сделан на нескольких языках и поднимает важную и близкую как американскому, так и европейскому обществу тему Холокоста и Второй мировой войны. Однако, по его словам, несмотря на то, что тема близка американскому сообществу кинокритиков, этого недостаточно для победы.

Он добавил, что в этом году ни одна из лент, вышедших в российский прокат, не имеет влиятельного дистрибьютора, необходимого для участия в премии.

Сегодня Российский оскаровский комитет выдвинул картину «Собибор» на «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке».

«Собибор» вышел в прокат в начале мая. По данным агентства ТАСС, автор идеи фильма – министр культуры Владимир Мединский.