Фильм «Собибор» Константина Хабенского выдвинут на Оскар от России
Об этом сообщил председатель оскаровского комитета нашей страны, режиссер Владимир Меньшов, — сообщает агентство «Интерфакс». Шансов на победу у картины нет, — сказал «Эху Москвы» главный редактор журнала «Искусство кино», обозреватель «Вести ФМ» и радио «Маяк» Антон Долин.
Выдвинутый на премию «Оскар» российский фильм «Собибор» Константина Хабенского, рассказывающий о восстании в нацистском концлагере, не имеет никаких шансов на победу. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» главный редактор журнала «Искусство кино», кинокритик Антон Долин.
«Хороший [для Оскара — ЭМ] фильм — это фильм, у которого есть американский дистрибьютор, который может продвигать интересы этого фильма, показывать его академикам и делать что-то, чтобы картина попала в номинации, может быть, даже победила. За неимением дистрибьютора эта картина все равно никаких шансов не имеет», — заявил он.
А.Долин назвал фильм «Собибор» международным, поскольку он сделан на нескольких языках и поднимает важную и близкую как американскому, так и европейскому обществу тему Холокоста и Второй мировой войны. Однако, по его словам, несмотря на то, что тема близка американскому сообществу кинокритиков, этого недостаточно для победы.
Он добавил, что в этом году ни одна из лент, вышедших в российский прокат, не имеет влиятельного дистрибьютора, необходимого для участия в премии.
Сегодня Российский оскаровский комитет выдвинул картину «Собибор» на «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке».
«Собибор» вышел в прокат в начале мая. По данным агентства ТАСС, автор идеи фильма – министр культуры Владимир Мединский.
Комментарии18
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aallttoo 10 сентября 2018 | 20:03
фильм абсолютно бездарный.
пролетит как фанера нпд парижем, что естесственно
будут визжать о русофобии и коррупции на Оскаре.
kir_pich_101 10 сентября 2018 | 20:06
aallttoo: У нас одаренный только вошьдь.
Мультики у него хорошие...
olegleon 10 сентября 2018 | 20:08
aallttoo: да. негров нет, тема геев не раскрыта. без шансов.
fadey_erei 10 сентября 2018 | 20:14
olegleon:
Заезженная тема, сколько можно...?
Пора бы уж своими мозгами шевелить, и удивлять мир чем то более локально-этническим, например - житейскими буднями в Даунбассе.........
uhovostro 10 сентября 2018 | 20:20
fadey_erei: Ну что Вы это портянке объясняете?! У него методичка и две извилины в голове - одна кривая, а вторая - вмятина от кепки...
fadey_erei 10 сентября 2018 | 20:27
uhovostro:
igorrrpadlowitchs 10 сентября 2018 | 20:49
aallttoo: фильм - унылое офно. Это всё равно, что посылать на Евровидение безголосую девочку- инвалида!
echomazy___etnopomoyka 10 сентября 2018 | 20:07
Кац, Шац и Альбац будут на церемонии вручения?
beregov_net 10 сентября 2018 | 20:26
echomazy___etnopomoyka: Напомню что сюжет фильма про конц-лагерь "Собибор" где содержались исключительно евреи , и прототип главного героя Александр Печерский тоже еврей
mmm_333 10 сентября 2018 | 20:27
echomazy___etnopomoyka: Абрамович устроит?
plantagenista 10 сентября 2018 | 20:41
echomazy___etnopomoyka: Антисемитская педерастия-явление прилипчивое
nabluda_tel 10 сентября 2018 | 20:10
вот интересно, зачем нашим патриотам оскаровский комитет? Там же враги путЫна и нашей великОй культуры и духовности. И ведь зарплату поди неплохую получают эти клоуны во главе с Меньшовым.
murad_manapov 10 сентября 2018 | 20:10
чтоб участвовать в этом кинофестивале, сколько надо бабла пиндосам отвалить?
novichok_ 10 сентября 2018 | 20:11
Надеюсь, что обгаженным Оскаром не осквернят достойный фильм...
lifft 10 сентября 2018 | 20:31
А почему Быковского Майора не послать или Дурака ? Собибор ну ни как не тянет на оскар.
patajhara 10 сентября 2018 | 20:55
lifft: Да этот оскар уже давно отстой. Население "простеет", оскар тоже.
o_smirnov 10 сентября 2018 | 20:33
Надо было на Оскара выдвинуть фильм про встречу Медведева с народом и назвать его так:
"Просто денег нет и здоровья вам"
eduard53 10 сентября 2018 | 20:33
Исходящее от мошенника-минкультяшки достойным не может быть по определению ...