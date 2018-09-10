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19:31, 10 сентября 2018

В Петербурге полицейские съели еду, которую передали задержанным на акции протеста

Об этом сообщает сайт Об этом сообщает сайт Медиазона. Представитель задержанных в суде Юлия Ботух рассказала, что передать еду напрямую не было возможности, и об этом попросили водителя полицейского микроавтобуса. Тот пообещал, что еда дойдет до задержанных. Позже юристы увидели, как сотрудники МВД доедают продукты из этого пакета.

Комментарии

66

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panpronas 10 сентября 2018 | 20:00

Раньше в частушках пели: «Все вокруг колхозное, все вокруг мое.»
Сейчас полицаи шутят: «Что еще не Путина, значит то мое.»

starokozlovicky2gus 10 сентября 2018 | 20:00

Случай, достойный пера пана Гашека.

chubazzl 10 сентября 2018 | 20:01

дурашливость во всём этом какая-то

poluputing 10 сентября 2018 | 20:12

chubazzl: дурашливость у вас во всём: жирик бьёт лугандонца, дырявите космолёт, блины жрёте с лопаты , а пирожное картошка с земли и т. д. Поэтому дурашливость слабо сказано, идиотизм точнее

liquidsky__ 10 сентября 2018 | 20:17

chubazzl: Медиазона в своем репертуаре)) Мало того, что на 30 молодых рыл передали один(!) пакет (каждому по шоколадке что-ли?), так еще и издалека определили, что отрудники МВД именно доедают продукты из этого пакета. Пишите исчо медиазоновцы! ))

rus095 10 сентября 2018 | 20:21

liquidsky__: ага еще юристы мля забыли - что все милицейские автобусы или тонированы или имеют шторки- поэтому никто не может видеть то что происходит в милицейском автобусе. Вранье как обычно.

(комментарий скрыт)

den246 10 сентября 2018 | 20:02

В восхищении!

vitaliys 10 сентября 2018 | 20:02

Сожрали !

ed10075 10 сентября 2018 | 20:02

Нет слов...
Как выразился бы Киса Воробьянинов: "Хаааамы!!!"

valian0822 10 сентября 2018 | 20:05

Голодная гвардия

blindpew_33 10 сентября 2018 | 20:07

Мусора - они такие мусора. Другого эпитета не придумать.

nikmart001 10 сентября 2018 | 20:16

Ну не пропадать же добру. Дело в том, что заключенных обязаны кормить тюремной похлебкой.

rus095 10 сентября 2018 | 20:17

полицейские микроавтобусы все тонированы- все стекла черные- поэтому видеть "юристы" ничего не могли. Очередной вброс либерастных юристов.

beregov_net 10 сентября 2018 | 20:33

rus095: Водительское место без шторок и затемнения , а из-за жары жрали вообще на улице

oleg_andreevich 10 сентября 2018 | 20:20

Их объел Золотов, они объели задержанных. Все по справедливости.

mikluho_m 10 сентября 2018 | 20:26

В следующий раз надо передавать задержанным блинчики на касторовом масле.

ansata 10 сентября 2018 | 20:28

Шакалье поганое, что еще скажешь.

starokozlovicky2gus 10 сентября 2018 | 20:43

ansata: Можно еще вспомнить, как во время Оккупай-Абая менты спиндюрили деньги, собранные на общие нужды.

evgeny_biolog 10 сентября 2018 | 20:32

"юристы увидели, как сотрудники МВД доедают продукты"

А видео нет, хоть посмотреть, как еду едят? ...

aleks50 Алексей Клубников 10 сентября 2018 | 20:33

Полицаи путинские или по другому козлы голодные.

midnightblues 10 сентября 2018 | 20:37

НЕ СЪЕЛИ-А СОЖРАЛИ
НЕ ПОЛИЦЕЙСКИЕ-А БЫДЛО

o_smirnov 10 сентября 2018 | 20:38

"Полицейские съели еду, которую передали задержанным на акции протеста".

Надо было подсыпать дуст.

malanoff 10 сентября 2018 | 20:41

Теперь не удивительно , почему так много задержанных. Жрать то хочется.

(комментарий скрыт)

corennoy_piteretc 10 сентября 2018 | 20:58

Путин не докармливает своих псов ?

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