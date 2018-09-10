В Петербурге полицейские съели еду, которую передали задержанным на акции протеста
Об этом сообщает сайт Об этом сообщает сайт Медиазона. Представитель задержанных в суде Юлия Ботух рассказала, что передать еду напрямую не было возможности, и об этом попросили водителя полицейского микроавтобуса. Тот пообещал, что еда дойдет до задержанных. Позже юристы увидели, как сотрудники МВД доедают продукты из этого пакета.
Комментарии66
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panpronas 10 сентября 2018 | 20:00
Раньше в частушках пели: «Все вокруг колхозное, все вокруг мое.»
Сейчас полицаи шутят: «Что еще не Путина, значит то мое.»
starokozlovicky2gus 10 сентября 2018 | 20:00
Случай, достойный пера пана Гашека.
chubazzl 10 сентября 2018 | 20:01
дурашливость во всём этом какая-то
poluputing 10 сентября 2018 | 20:12
chubazzl: дурашливость у вас во всём: жирик бьёт лугандонца, дырявите космолёт, блины жрёте с лопаты , а пирожное картошка с земли и т. д. Поэтому дурашливость слабо сказано, идиотизм точнее
liquidsky__ 10 сентября 2018 | 20:17
chubazzl: Медиазона в своем репертуаре)) Мало того, что на 30 молодых рыл передали один(!) пакет (каждому по шоколадке что-ли?), так еще и издалека определили, что отрудники МВД именно доедают продукты из этого пакета. Пишите исчо медиазоновцы! ))
rus095 10 сентября 2018 | 20:21
liquidsky__: ага еще юристы мля забыли - что все милицейские автобусы или тонированы или имеют шторки- поэтому никто не может видеть то что происходит в милицейском автобусе. Вранье как обычно.
den246 10 сентября 2018 | 20:02
В восхищении!
vitaliys 10 сентября 2018 | 20:02
Сожрали !
ed10075 10 сентября 2018 | 20:02
Нет слов...
Как выразился бы Киса Воробьянинов: "Хаааамы!!!"
valian0822 10 сентября 2018 | 20:05
Голодная гвардия
blindpew_33 10 сентября 2018 | 20:07
Мусора - они такие мусора. Другого эпитета не придумать.
nikmart001 10 сентября 2018 | 20:16
Ну не пропадать же добру. Дело в том, что заключенных обязаны кормить тюремной похлебкой.
rus095 10 сентября 2018 | 20:17
полицейские микроавтобусы все тонированы- все стекла черные- поэтому видеть "юристы" ничего не могли. Очередной вброс либерастных юристов.
beregov_net 10 сентября 2018 | 20:33
rus095: Водительское место без шторок и затемнения , а из-за жары жрали вообще на улице
oleg_andreevich 10 сентября 2018 | 20:20
Их объел Золотов, они объели задержанных. Все по справедливости.
mikluho_m 10 сентября 2018 | 20:26
В следующий раз надо передавать задержанным блинчики на касторовом масле.
ansata 10 сентября 2018 | 20:28
Шакалье поганое, что еще скажешь.
starokozlovicky2gus 10 сентября 2018 | 20:43
ansata: Можно еще вспомнить, как во время Оккупай-Абая менты спиндюрили деньги, собранные на общие нужды.
evgeny_biolog 10 сентября 2018 | 20:32
"юристы увидели, как сотрудники МВД доедают продукты"
А видео нет, хоть посмотреть, как еду едят? ...
aleks50 Алексей Клубников 10 сентября 2018 | 20:33
Полицаи путинские или по другому козлы голодные.
midnightblues 10 сентября 2018 | 20:37
НЕ СЪЕЛИ-А СОЖРАЛИ
НЕ ПОЛИЦЕЙСКИЕ-А БЫДЛО
o_smirnov 10 сентября 2018 | 20:38
"Полицейские съели еду, которую передали задержанным на акции протеста".
Надо было подсыпать дуст.
malanoff 10 сентября 2018 | 20:41
Теперь не удивительно , почему так много задержанных. Жрать то хочется.
corennoy_piteretc 10 сентября 2018 | 20:58
Путин не докармливает своих псов ?