В Петербурге полицейские съели еду, которую передали задержанным на акции протеста

Об этом сообщает сайт Об этом сообщает сайт Медиазона. Представитель задержанных в суде Юлия Ботух рассказала, что передать еду напрямую не было возможности, и об этом попросили водителя полицейского микроавтобуса. Тот пообещал, что еда дойдет до задержанных. Позже юристы увидели, как сотрудники МВД доедают продукты из этого пакета.