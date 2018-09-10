Руководство Российской госбиблиотеки не видит проявления неуважения в фотосессии и фуршете в здании учреждения

Руководство Российской государственной библиотеки не видит проявления неуважения в фотосессии и фуршете в здании учреждения. Об этом телеканалу «Дождь» сказал недавно назначенный гендиректором библиотеки Вадим Дуда. Он сказал, что проводить подобные мероприятия уместно для привлечения внимания аудитории библиотекам, но нельзя переходить грань. Несколько дней назад в здании прошел показ новой коллекции «Боско». В соцсетях внимание привлек снимок актрисы Ингеборги Дапкунайте, на котором она стоит в читальном зале на письменном столе. С критикой, в частности, выступила писательница Татьяна Толстая. Дуда сказал, что, как мужчине, ему фотографии очень нравятся, при этом у любого работника библиотеки она может вызвать чувство непонимания. Он считает, что в этом случае не стоит преувеличивать и негодовать. Дуда также принес извинения всем, чье отношение к «Ленинке» было задето.