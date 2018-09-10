Руководство Российской госбиблиотеки не видит проявления неуважения в фотосессии и фуршете в здании учреждения
Руководство Российской государственной библиотеки не видит проявления неуважения в фотосессии и фуршете в здании учреждения. Об этом телеканалу «Дождь» сказал недавно назначенный гендиректором библиотеки Вадим Дуда. Он сказал, что проводить подобные мероприятия уместно для привлечения внимания аудитории библиотекам, но нельзя переходить грань. Несколько дней назад в здании прошел показ новой коллекции «Боско». В соцсетях внимание привлек снимок актрисы Ингеборги Дапкунайте, на котором она стоит в читальном зале на письменном столе. С критикой, в частности, выступила писательница Татьяна Толстая. Дуда сказал, что, как мужчине, ему фотографии очень нравятся, при этом у любого работника библиотеки она может вызвать чувство непонимания. Он считает, что в этом случае не стоит преувеличивать и негодовать. Дуда также принес извинения всем, чье отношение к «Ленинке» было задето.
Комментарии11
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nikita_troitsk 10 сентября 2018 | 19:52
Что они там принимали? Гнать такого директора надо в шею.
gordy 10 сентября 2018 | 19:54
"Дуда сказал, что, как мужчине, ему фотографии очень нравятся, при этом у любого работника библиотеки она может вызвать чувство непонимания."
У кого не стоит, тому не понять?
shplint_05 10 сентября 2018 | 20:31
Рыло надо этому Дуде набить. И тому, кто придумал назначить директором "Ленинки" человека, закончившего сельхозтехникум. И фамилия какая-то подозрительная. Не хохол ли часом?
nikita_troitsk 10 сентября 2018 | 20:56
gordy: Публичным домом ему руководить, а не библиотекой.
malanoff 10 сентября 2018 | 20:05
nikita_troitsk: У меня больше вызывает неприязнь неуважение к Государственной Думе РФ , в которой какие то лица жрут и пьют каждый день , вместо того , чтобы принимать человеческие Законы.
dictvena 10 сентября 2018 | 19:57
Вадим Дуда? Кто он такой? Я читатель Ленинки с 1957-го года! 3-й зал был любимым залом моим и многих моих друзей-приятелей, ставших всемирно известными специалистами! Дапкунайте взгромоздилась на стол, за которым, наверняка, работали мы. Что ж, такие времена.
sceptik 10 сентября 2018 | 20:07
dictvena: Компьютерщик, фрилансер, Севастополь... И читатель аж 1957 года )))
Уважаемый, а как часто вы на стол взгромождались?
chernyij 10 сентября 2018 | 20:34
В советское время барышни в ленинке пытались обзавестись московской пропиской, не веря слезам.
asyrj 10 сентября 2018 | 20:37
Пока это заведение именуется "Ленинкой",
Все негодования всех обиженных можно засунуть Ленину в ж-пу.
ochevidno_i_neveroyatno 10 сентября 2018 | 20:51
Кругом одни шшшлюхи и менты!
delovoy_podolsk 10 сентября 2018 | 20:57
Московская библиотека Румянцевского музея имеет такое же отношение к Ленину, как и лампочка Эдисона к Ленину (в Рашке-говняшке она же лампочка Ильича), как и автоматическая винтовка доведённая до ума в КБ Шмайссера к Калашникову. В России любят воровать чужие достижения и присваивать им свои имена или имена кумиров своих режимов.
Для популяризации библиотеки надо делать свою библиотечную работу на мировом уровне. Всего лишь необходимо внедрить эксклюзивный литературный пласт Румянцевской Московской библиотеки, как естественный элемент, узел в общемировое интеллектуальное информационное поле.
И не надо в библиотеке проводить фотосессии актрис, снимать между стеллажей порнофильмы, сдавать под бордели чердак, или наркомафии для хранения наркоты кладовую. Всего этого делать не надо.