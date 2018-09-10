Фильм «Собибор» выдвинули от России на Оскар
Фильм «Собибор» выдвинули от России на Оскар. Об этом сообщает агентство ТАСС. Картина вышла в российский прокат в начале мая. Это режиссерский дебют Константина Хабенского. Фильм рассказывает о восстании в концлагере в 43-ем году. Ленту сняли при поддержке российского военно-исторического общества. Идея фильма, как отмечало агентство ТАСС, принадлежала министру культуры Владимиру Мединскому.
Комментарии25
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ss2020 10 сентября 2018 | 19:33
лучше бы холодное лето 53-го...или кремлёвской зондеркоманде Собибор ближе!)))
midnightblues 10 сентября 2018 | 19:40
ss2020: вы правы
это херня
gordy 10 сентября 2018 | 19:51
Симптоматично: Россия то и дело продвигает фильм о прошлом, будто не знает, как смотреть в глаза настоящему времени?
uni_korn 10 сентября 2018 | 20:10
gordy: А этот сюжет современен. В лагерь смерти превращена планета, где все, кто сопротивляется неофашистам в масках благодетелей человечества, приговорены к уничтожению. И в микро и в макро смысле - эти мерзавцы и человеческими жизнями играют на поражение, и судьбами стран и народов.
ss2020 10 сентября 2018 | 20:00
вова-II застенчивый: все протестные мероприятия в собиборе были до суда 1945 года, значит было нарушение деятельности вертикали и стабильности лагеря!)))
timwlad90 10 сентября 2018 | 19:40
ss2020: лучше бы холодное лето 53-го...или кремлёвской зондеркоманде Собибор ближе!)))
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Ну вообще то там и показали,что амнистия уголовщине это традиция любой парламентсклой партийной власти так как партийная парламентская власть может содержатся как и дворянская только на рабовладении и уголовщине .
Не стоит забывать амнистию уголовщине давала именно российская партийная дворянская интеллигенция и истребляли интеллект как конкурентов на власть.Это типично для любой протестантской многопартийной парламентской дворянской системе ,что представляет собой интеллигенция и буржуазия,что есть непрекращающиеся гражданская война.
Фильм Сабибор это тоже гражданская война.
ss2020 10 сентября 2018 | 19:43
timwlad90: ты так закомплексован! несёшь какую-то херню и в таких объёмах! кратность - сестра таланта!))) но тебе видимо об этом не сказали!)
haldey 10 сентября 2018 | 19:49
timwlad90: Вот дебилы б..дь... Ужас.
"Собибор" это Полякам "привет", за их русофобию, которая их ослепила.
И потом отправлять фильм, который указывает на героизм русских людей, для вас неприемлемо, а вот, фильм очерняющий Россию, это самое то, чем чернушней, тем лучше... Сколько в Америке снято фильмов о том, как они проводили геноцид индейцев, особенно было бы интересно про оспу в одеялах, гуманитарная помощь от дяди сэма)))
idruker 10 сентября 2018 | 19:56
haldey: Ну вот и получишь обратный привет от американской киноакадемии, которая провалит фильм с порога. Чтобы не лез в приличные дома со своими русофобскими комплексами
haldey 10 сентября 2018 | 20:35
idruker: Смысл не в том, что бы получить оскар, он нам нахрен не нужен)))
Смысл в распространении правды, как тут один написал: "исторической правды", про Собибор!!!
idruker 10 сентября 2018 | 20:41
haldey: Хочу тебя обломить. Историческую "правду" в исполнении россии никто слушать не будет - хоть об получит Оскар, а тем более если не получит.
haldey 10 сентября 2018 | 20:52
idruker: Хочешь? Так обломись)))
Нам не интересны глухие, не желающие слушать, но шанс стать нормальными людьми мы им предоставить должны. Не хотят, не надо, насильно очеловечивать не будем...
Потом, когда будут просить о помощи, мы будем иметь моральное право их не слышать))) А это очень важно быть в ладу со своей совестью))) Хотя, кому я это рассказываю, бессовестным предателям Родины)))
Еще раз обломайся, скоро весь мир будет у нас спрашивать, как жить дальше)))
Всех уже достали англосаксы, да и глобальщики их сливают, у них нет шансов, а вот поступить с ними, как с немцами поступали еуропейцы в 1945 году, после победы многие захотят))) Ну, а мы не обязаны это замечать. Сами не будем танцевать на костях, но и праведный гнев дадим возможность другим выплеснуть)))
grigol331 10 сентября 2018 | 20:00
haldey: фильм очерняющий Россию, это самое то, чем чернушней, тем лучше...
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и тем ближе к исторической правде.
haldey 10 сентября 2018 | 20:32
grigol331: А Собибор далек от исторической правды?
И именно для упоротых, я написал про фильмы снятые в соответствии с исторической правдой геноцида индейцев в Северной Америке... Где эти фильмы про американскую историческую правду???
olegleon 10 сентября 2018 | 19:33
данко1, начинай истерику о том, что деньги бедных пенсионеров ушли на какой то ненужный фильм
novichok_ 10 сентября 2018 | 19:34
Достойный фильм достойного режиссера.
Хотя в последние годы Оскар вручали всякой гомосятине....
merelymy 10 сентября 2018 | 19:56
novichok_: Достойный фильм достойного режиссера.
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Это мнения новичка который излагается так:
=01.09.2018 22:45
"Овальный 20"
"Сральный 2015"
"Анальный 2000"
.................................................................
Теперь, благодаря нашему новичку, каждый даже не смотревший фильм, может сделать объективное заключение о его качестве.
testmeter 10 сентября 2018 | 19:58
novichok_: "Достойный фильм достойного режиссера... всякой гомосятине" ///
Хабенский с Мединским решили достойно приобщиться к гейропейскому сообществу?
ss2020 10 сентября 2018 | 19:36
Хабенскому далеко до пукинсокого чуркобеса шах_назарова в освоении бюджета!)))
ss2020 10 сентября 2018 | 19:38
но тоже очень старается!)
jetsam 10 сентября 2018 | 19:39
лучше бы 28 панфиловцев. больше правды.
mamiluk 10 сентября 2018 | 19:57
jetsam: Для тебя всё по Оруэллу портянка...война-это мир...рабство -это свобода,а незнание-это сила....Тебе правда не нужна...что воля -что неволя:всё равно.
idruker 10 сентября 2018 | 20:00
mamiluk: чувство юмора вам не повредит. Нельзя так наивно все принимать за чистую монету
evgeny_biolog 10 сентября 2018 | 20:06
Да, кроме концлагеря России похвастаться нечем ...
haltttttt 10 сентября 2018 | 20:09
Не мытьём, так холокостом (пословица)