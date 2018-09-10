Фильм «Собибор» выдвинули от России на Оскар. Об этом сообщает агентство ТАСС. Картина вышла в российский прокат в начале мая. Это режиссерский дебют Константина Хабенского. Фильм рассказывает о восстании в концлагере в 43-ем году. Ленту сняли при поддержке российского военно-исторического общества. Идея фильма, как отмечало агентство ТАСС, принадлежала министру культуры Владимиру Мединскому.