Госдепартамент США объявил о закрытии офиса организации освобождения Палестины в Вашингтоне
В заявлении ведомства говорится, что организация не предприняла шагов по продвижению переговоров с Израилем и отказалась взаимодействовать с американским правительством по другим вопросам, — передает агентство РИА Новости.
Комментарии7
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permsky_valenok 10 сентября 2018 | 19:16
Ну кто же так подает новость?
Надо так: офис организации закрыт с целью защиты демократии и соблюдения прав и свобод арабов и проч. и проч...
polsan 10 сентября 2018 | 19:20
permsky_valenok: а кто платить должен за это удовольствие?! ))
olegleon 10 сентября 2018 | 19:17
молодцы израильтяне. даже американцев поставили на колени и заставили закрыть офис палестинцев
mews Михаил Степанцов 10 сентября 2018 | 19:30
olegleon, да не "американцев поставили", Просто Трамп на Ближнем Востоке как элефант в чайнашопе. Уйдут Трампа - вернутся долгие и скучные попытки примирить враждующие стороны.
seryj_wolk 10 сентября 2018 | 19:18
Надо перенести в Моськау не только территориально, но и передать туда на содержание. Пенсионеров в рфии мног, и все они терпеливые.
mews Михаил Степанцов 10 сентября 2018 | 19:29
seryj_wolk, посольство Государства Палестина в Москве уже есть. Содержит это посольство сама Палестина. Палестина, правда, пользуется широкой международной помощью, но, насколько я помню, Россия в этой программе не особо (или даже совсем) не участвует. И правильно: есть более богатые государства с более адекватными правительствами.
Нетерпеливые пенсионеры (и не-пенсионеры) в России есть, и как было видно на последних протестных акциях, готовы придушить друг друга по вопросу, чей Крым. Всё-таки Путин (точнее, те, кто стоят у него за спиной) сделал гениальный ход. Не будь крымского вопроса,, его администрацию уже рвали бы на какой-нибудь заковыристый флаг. А так... Но, извините, я отвлекся.
beregov_net 10 сентября 2018 | 19:26
Давно пора , палестинские организации занимаются выкачиванием денег и террористическим шантажом , мол если не заплатите , будут стрельба и взрывы