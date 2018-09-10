Родители фигурантов дела о террористическом сообществе «Сеть» договорились о совместной борьбе за освобождение детей
По их словам, сотрудники ФСБ пытали молодых людей, выбивая из них признательные показания. Сейчас, как рассказала мать фигуранта дела Дмитрия Пчелинцева Светлана, на обвиняемых, как и на их родителей, продолжают оказывать давление.
По версии следствия, фигуранты дела хотели устроить теракты во время выборов президента и чемпионата мира по футболу.
Комментарии5
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kir_pich_101 10 сентября 2018 | 19:07
Если власть борется с детьми, значит ей не нужны они в будущем...
Куда же нам девать своих детей?
olegleon 10 сентября 2018 | 19:19
kir_pich_101: если один из членов Вашей семьи дебил, то надо говорить, что все члены семьи дебилы?
kit07_12 10 сентября 2018 | 19:20
kir_pich_101: Своих детишек малолетних террористов держите лучше дома на цепи. Для их же пользы.
drgonish 10 сентября 2018 | 19:25
kir_pich_101:
[Куда же нам девать своих детей?]
Даже не уверен, должны ли задающие подобные вопросы вообще размножаться.
drgonish 10 сентября 2018 | 19:23
[Родители фигурантов дела о террористическом сообществе... договорились о совместной борьбе за освобождение ]
Лучше бы договорились, чем занять своих, что как сорняки не росли .