Родители фигурантов дела о террористическом сообществе «Сеть» договорились о совместной борьбе за освобождение детей

По их словам, сотрудники ФСБ пытали молодых людей, выбивая из них признательные показания. Сейчас, как рассказала мать фигуранта дела Дмитрия Пчелинцева Светлана, на обвиняемых, как и на их родителей, продолжают оказывать давление.

По версии следствия, фигуранты дела хотели устроить теракты во время выборов президента и чемпионата мира по футболу.