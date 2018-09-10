Еще 8 участников т.н. «бессрочного протеста» задержали в Москве на Страстном бульваре

Об этом сообщает проект ОВД-Инфо со ссылкой на очевидца. Ранее силовики задержали шестерых участников акции. Это молодые люди, которые решили продолжать выступления против пенсионной реформы. Сегодня они собрались у памятника Твардовскому, а после первых задержаний переместились к памятнику Рахманинову. Они говорят, что не собираются расходиться. К акции присоединились, по разным данным, от десяти до двадцати человек.