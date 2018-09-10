Еще 8 участников т.н. «бессрочного протеста» задержали в Москве на Страстном бульваре
Об этом сообщает проект ОВД-Инфо со ссылкой на очевидца. Ранее силовики задержали шестерых участников акции. Это молодые люди, которые решили продолжать выступления против пенсионной реформы. Сегодня они собрались у памятника Твардовскому, а после первых задержаний переместились к памятнику Рахманинову. Они говорят, что не собираются расходиться. К акции присоединились, по разным данным, от десяти до двадцати человек.
Комментарии5
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xoxlodupa 10 сентября 2018 | 19:08
Раздать мутингующим оранжевые жилеты и метлы ,пусть площадь убирают ,хоть какая то польза будет !)
kottigr1 10 сентября 2018 | 19:18
xoxlodupa: Обычное фашистское государство.. Гражданам России давно пора понять, что они живут в оккупированной фашистами стране.. Это все равно как бы жители оккупированной в 1941 году Калуги требовали бы от Гитлера справедливой пенсии..
chapter_2 10 сентября 2018 | 19:31
kottigr1: Старт мирной акции "Бессрочного Протеста" дан. Россия будет свободной!
abuvgrobu 10 сентября 2018 | 19:23
Пора этих белоленточников определять на зону, если по -хорошему не понимают.
kottigr1 10 сентября 2018 | 19:28
abuvgrobu: Вы "Хайль Путин!" ещё забыли добавить..