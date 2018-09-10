Глава управления МВД по Свердловской области извинился перед журналистами, задержанными на митинге в Екатеринбурге

Глава управления МВД по Свердловской области Михаил Бородин извинился перед журналистами, задержанными на митинге в Екатеринбурге. Об этом «Эху Москвы» рассказал специальный корреспондент сайта 66.ру Дмитрий Антоненков, который накануне также оказался в числе людей, отправленных в отделение полиции.

На вчерашней акции против пенсионной реформы в Екатеринбурге задержали несколько журналистов. При этом агентство «Европейско-азиатские новости» приводило слова пресс-секретаря регионального управления МВД Валерия Горелых о том, что полиция не видит разницы между журналистами и митингующими. Сегодня Горелых сказал радиостанции «Говорит Москва», что его комментарий исказили.