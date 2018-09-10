Глава управления МВД по Свердловской области извинился перед журналистами, задержанными на митинге в Екатеринбурге
Глава управления МВД по Свердловской области Михаил Бородин извинился перед журналистами, задержанными на митинге в Екатеринбурге. Об этом «Эху Москвы» рассказал специальный корреспондент сайта 66.ру Дмитрий Антоненков, который накануне также оказался в числе людей, отправленных в отделение полиции.
На вчерашней акции против пенсионной реформы в Екатеринбурге задержали несколько журналистов. При этом агентство «Европейско-азиатские новости» приводило слова пресс-секретаря регионального управления МВД Валерия Горелых о том, что полиция не видит разницы между журналистами и митингующими. Сегодня Горелых сказал радиостанции «Говорит Москва», что его комментарий исказили.
Комментарии6
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polsan 10 сентября 2018 | 19:09
Новость стоит того, чтобы её напечатали во всех СМИ. Генералы МВД оказывается бывают разные!
olegleon 10 сентября 2018 | 19:15
polsan: это было бы новостью, если бы там были слова "уволенный за нарушения бывший пресс-секретарь регионального управления МВД Валерия Горелых"
post_v 10 сентября 2018 | 19:15
polsan:
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что угодно сказать, лишь бы подчиненных за противозаконные действия не наказывать?
ss2020 10 сентября 2018 | 19:10
деменция у секты свидетелей вовы, а извиняться приходится Главе управления МВД по Свердловской области!) голосуй, не голосуй, всё равно получишь куй_ваш_ев_гений!)
ss2020 10 сентября 2018 | 19:25
он так и сказал: извините, но деменция вовы-II застенчивого - это не преступление!)))
malanoff 10 сентября 2018 | 19:27
Нарушил закон , садись в тюрьму. Извинился он. видишь ли . Улюкаев тоже извинился. А Васильева не стала извиняться. Этот не из из кагорты Васильевой.