Пустоты в бетоне под стартовой площадкой космодрома Восточный возникли из-за спешки в строительстве

Такую версию, по крайней мере, привел источник ТАСС на космодроме.

Вину за некачественно залитый бетон на космодроме Восточный возлагают на подрядчика строительства – Спецстрой России. Об этом, в частности, рассказали в Центре эксплуатации наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ). В свою очередь источник ТАСС утверждает, что Спецстрой заливал бетон зимой в неподходящих условиях, просушивая его тепловыми пушками. При этом пустоты, по словам собеседника агентства, были обнаружены более года назад и долгое время заделывались силами госкорпорации «Роскосмос». За это время с Восточного были совершены два пуска, один из которых оказался неудачным. Бракованный бетон, как добавил источник ТАСС, через несколько стартов мог привести к перекосу башни обслуживания или просадке железнодорожных путей. Тем не менее, в Роскосмосе уверяют, что ситуация не является критической и будет ликвидирована за месяц. По данным сайта госзакупок, госкорпорация подписала контракт на устранение брака с компанией «Адонис». Его сумма составила свыше 4,5 млн рублей.

Напомним, космодром Восточный был введен в эксплуатацию в 2016 году.