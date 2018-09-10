Пустоты в бетоне под стартовой площадкой космодрома Восточный возникли из-за спешки в строительстве
Такую версию, по крайней мере, привел источник ТАСС на космодроме.
Вину за некачественно залитый бетон на космодроме Восточный возлагают на подрядчика строительства – Спецстрой России. Об этом, в частности, рассказали в Центре эксплуатации наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ). В свою очередь источник ТАСС утверждает, что Спецстрой заливал бетон зимой в неподходящих условиях, просушивая его тепловыми пушками. При этом пустоты, по словам собеседника агентства, были обнаружены более года назад и долгое время заделывались силами госкорпорации «Роскосмос». За это время с Восточного были совершены два пуска, один из которых оказался неудачным. Бракованный бетон, как добавил источник ТАСС, через несколько стартов мог привести к перекосу башни обслуживания или просадке железнодорожных путей. Тем не менее, в Роскосмосе уверяют, что ситуация не является критической и будет ликвидирована за месяц. По данным сайта госзакупок, госкорпорация подписала контракт на устранение брака с компанией «Адонис». Его сумма составила свыше 4,5 млн рублей.
Напомним, космодром Восточный был введен в эксплуатацию в 2016 году.
Комментарии29
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ura_123 10 сентября 2018 | 19:03
Спешка и крымский мост...
schetchik 10 сентября 2018 | 19:15
ura_123: вот они скрепы современной России))
gonduras_on_colima 10 сентября 2018 | 19:27
Забыли сказать про главное, что спешили не строить, а воровать.
И с последней задачей справились намного лучше, нежели с первой.
kara_kan 10 сентября 2018 | 19:28
gonduras_on_colima: Вот тут даже с вами трудно не согласится
zztop1960 10 сентября 2018 | 19:22
ura_123: Как в СССР и других государствах соцлагеря , выполняли задание партии и правительства. Выполнили в срок , за год , теперь исправлять 5 лет
kottigr1 10 сентября 2018 | 19:25
ura_123: Кстати.. Насчет Крымского моста. Читал радужные рассказы мостостроителей того моста. Так вот они рассказывали, что погружение одной сваи в начале строительства(на материке) занимал у них несколько дней, а ближе к завершению они фигачили 100 метровые сваи за несколько часов.. Это означает, что основная часть моста стоит на подвижном слое ила в который наколочено много свай.. Хотелось бы ошибаться, но скорее всего это сооружение простоит не так уже и долго..
kir_pich_101 10 сентября 2018 | 19:04
Полная ерунда!
Отсутствие виброусадки и нарушение технологии.
Просто халатность.
Здесь, на таком объекте, сажать надо, надолго.
alladinov 10 сентября 2018 | 19:07
«возникли из-за спешки в строительстве»
А спешка-то из-за чего случилась? Разлили по стаканам боярышник и, чтобы изысканный напиток не согрелся и не потерял вкусовой гаммы, решили по-быстренькому закуярить весь бетон в яму?
irdo 10 сентября 2018 | 19:13
kir_pich_101:
Полная ерунда!
Отсутствие виброусадки и нарушение технологии.
Просто халатность.
==========
Каков поп, таков и приход.(с)
Полная потеря профессионализма.
kottigr1 10 сентября 2018 | 19:16
kir_pich_101: Всё по честному.. Путин делает вид что платит зарплаты строителям, а те делают вид что кладут бетон..
zztop1960 10 сентября 2018 | 19:17
kir_pich_101: Вообщем , укладывали асфальт в лужу
olexa30 10 сентября 2018 | 19:07
Если в обшивке Союза лишнюю дырку сверлят, так чем бетонщики хуже?
jetsam 10 сентября 2018 | 19:07
да, да, да...
а скрипалей фигово отравили из-за спешки на автобус...
а литвиненко в чай получил - из-за спешки просрочить полоний...
и с колен мы в бурной спешке 20 лет уже встаем....
нехрена спешить(с)
irdo 10 сентября 2018 | 19:26
jetsam:
нехрена спешить(с)
===========
Блохи разбегутся, если не спешить.:))))
valery_manko 10 сентября 2018 | 19:09
Пустоты в бетоне прямо связаны с пустотой в головах. Буквари на самокрутки большие начальники в детстве пустили. Но пояс Богородицы должен помочь, в этом нет сомнений.
tks 10 сентября 2018 | 19:28
valery_manko: Если Пояс Богородицы не поможет, то уж лекции Тонни Роббинса помогут точно!
elixer 10 сентября 2018 | 19:11
В Путинской России всё через жопу.
yirtan 10 сентября 2018 | 19:13
Путиниздить, путиниздить и еще раз путиниздить! Как завещал великий Путин.
zloy_sok 10 сентября 2018 | 19:15
Угу, то что в них должно быть скорее всего в фундаменте чего то коттеджа...))
forum_participant 10 сентября 2018 | 19:17
А причем тут компания Адонис. Пусть Спецстрой устраняет брак за свой счёт + наложить на него штрафные санкции. Прораба который руководил работами посадить года на два. Пусть два года заливает бетон бесплатно.
..
tks 10 сентября 2018 | 19:30
forum_participant: А он ликвидирован, Спецстрой то. А его "эффективное" руководство "эффектно" посажено.
Небось, компашка то это - прокладка какая-нибудь, с мизерным уставняком и 1 работником - он же Гена, он же - Зиц-председатель )))
malanoff 10 сентября 2018 | 19:19
Пустоты оставили пропорционально недополученной зарплате. Ну что же , справедливо.
irdo 10 сентября 2018 | 19:24
malanoff:
Пустоты оставили пропорционально недополученной зарплате. Ну что же , справедливо.
==========
Логично.
mathmovesu 10 сентября 2018 | 19:20
спешка-это плохо. вот стадион в петербурге строили неспеша, почти 10 лет - и смотрите какой качественный получился. также ракету ангара уже 10 лет строят - тоже, наверное качественная получится...
murad_manapov 10 сентября 2018 | 19:24
не так освятили. вопросы к рпц
yasnovilyashi 10 сентября 2018 | 19:24
За это время с Восточного были совершены два пуска, один из которых оказался неудачным. Бракованный бетон, как добавил источник ТАСС, через несколько стартов мог привести к перекосу башни обслуживания или просадке железнодорожных путей. Тем не менее, в Роскосмосе уверяют, что ситуация не является критической и будет ликвидирована за месяц. По данным сайта госзакупок, госкорпорация подписала контракт на устранение брака с компанией «Адонис». Его сумма составила свыше 4,5 млн рублей.
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Над суммой в 4,5 миллиона рублей смеются не только какие-то искандеры, но даже союзы. То, что напортачено за сотни миллионов не исправишь за 4,5 миллиона.
tks 10 сентября 2018 | 19:25
Пустоты в бетоне космодрома это ещё полбеды: а вот зияющие пустоты в мозгах путистов, начиная с самого Путэна - вот это полная беда...
lager23 10 сентября 2018 | 19:25
Рукожопый путинизм заточен на воровство, хамство и ложь, именно так создаётся ад!
putin_itogy 10 сентября 2018 | 19:27
путинизм - Колосс на глиняных ногах,
и понты.