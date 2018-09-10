Z Архив новостей новости
5 29 6 1476
19:00, 10 сентября 2018

Пустоты в бетоне под стартовой площадкой космодрома Восточный возникли из-за спешки в строительстве

Такую версию, по крайней мере, привел источник ТАСС на космодроме.

Вину за некачественно залитый бетон на космодроме Восточный возлагают на подрядчика строительства – Спецстрой России. Об этом, в частности, рассказали в Центре эксплуатации наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ). В свою очередь источник ТАСС утверждает, что Спецстрой заливал бетон зимой в неподходящих условиях, просушивая его тепловыми пушками. При этом пустоты, по словам собеседника агентства, были обнаружены более года назад и долгое время заделывались силами госкорпорации «Роскосмос». За это время с Восточного были совершены два пуска, один из которых оказался неудачным. Бракованный бетон, как добавил источник ТАСС, через несколько стартов мог привести к перекосу башни обслуживания или просадке железнодорожных путей. Тем не менее, в Роскосмосе уверяют, что ситуация не является критической и будет ликвидирована за месяц. По данным сайта госзакупок, госкорпорация подписала контракт на устранение брака с компанией «Адонис». Его сумма составила свыше 4,5 млн рублей.

Напомним, космодром Восточный был введен в эксплуатацию в 2016 году.

Комментарии

29

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

ura_123 10 сентября 2018 | 19:03

Спешка и крымский мост...

schetchik 10 сентября 2018 | 19:15

ura_123: вот они скрепы современной России))

gonduras_on_colima 10 сентября 2018 | 19:27

Забыли сказать про главное, что спешили не строить, а воровать.
И с последней задачей справились намного лучше, нежели с первой.

kara_kan 10 сентября 2018 | 19:28

gonduras_on_colima: Вот тут даже с вами трудно не согласится

zztop1960 10 сентября 2018 | 19:22

ura_123: Как в СССР и других государствах соцлагеря , выполняли задание партии и правительства. Выполнили в срок , за год , теперь исправлять 5 лет

kottigr1 10 сентября 2018 | 19:25

ura_123: Кстати.. Насчет Крымского моста. Читал радужные рассказы мостостроителей того моста. Так вот они рассказывали, что погружение одной сваи в начале строительства(на материке) занимал у них несколько дней, а ближе к завершению они фигачили 100 метровые сваи за несколько часов.. Это означает, что основная часть моста стоит на подвижном слое ила в который наколочено много свай.. Хотелось бы ошибаться, но скорее всего это сооружение простоит не так уже и долго..

kir_pich_101 10 сентября 2018 | 19:04

Полная ерунда!
Отсутствие виброусадки и нарушение технологии.
Просто халатность.
Здесь, на таком объекте, сажать надо, надолго.

alladinov 10 сентября 2018 | 19:07

«возникли из-за спешки в строительстве»

А спешка-то из-за чего случилась? Разлили по стаканам боярышник и, чтобы изысканный напиток не согрелся и не потерял вкусовой гаммы, решили по-быстренькому закуярить весь бетон в яму?

irdo 10 сентября 2018 | 19:13

kir_pich_101:
Полная ерунда!
Отсутствие виброусадки и нарушение технологии.
Просто халатность.
==========
Каков поп, таков и приход.(с)

Полная потеря профессионализма.

kottigr1 10 сентября 2018 | 19:16

kir_pich_101: Всё по честному.. Путин делает вид что платит зарплаты строителям, а те делают вид что кладут бетон..

zztop1960 10 сентября 2018 | 19:17

kir_pich_101: Вообщем , укладывали асфальт в лужу

olexa30 10 сентября 2018 | 19:07

Если в обшивке Союза лишнюю дырку сверлят, так чем бетонщики хуже?

jetsam 10 сентября 2018 | 19:07

да, да, да...
а скрипалей фигово отравили из-за спешки на автобус...
а литвиненко в чай получил - из-за спешки просрочить полоний...
и с колен мы в бурной спешке 20 лет уже встаем....

нехрена спешить(с)

irdo 10 сентября 2018 | 19:26

jetsam:
нехрена спешить(с)
===========
Блохи разбегутся, если не спешить.:))))

valery_manko 10 сентября 2018 | 19:09

Пустоты в бетоне прямо связаны с пустотой в головах. Буквари на самокрутки большие начальники в детстве пустили. Но пояс Богородицы должен помочь, в этом нет сомнений.

tks 10 сентября 2018 | 19:28

valery_manko: Если Пояс Богородицы не поможет, то уж лекции Тонни Роббинса помогут точно!

elixer 10 сентября 2018 | 19:11

В Путинской России всё через жопу.

(комментарий скрыт)

yirtan 10 сентября 2018 | 19:13

Путиниздить, путиниздить и еще раз путиниздить! Как завещал великий Путин.

zloy_sok 10 сентября 2018 | 19:15

Угу, то что в них должно быть скорее всего в фундаменте чего то коттеджа...))

forum_participant 10 сентября 2018 | 19:17

А причем тут компания Адонис. Пусть Спецстрой устраняет брак за свой счёт + наложить на него штрафные санкции. Прораба который руководил работами посадить года на два. Пусть два года заливает бетон бесплатно.
..

tks 10 сентября 2018 | 19:30

forum_participant: А он ликвидирован, Спецстрой то. А его "эффективное" руководство "эффектно" посажено.
Небось, компашка то это - прокладка какая-нибудь, с мизерным уставняком и 1 работником - он же Гена, он же - Зиц-председатель )))

malanoff 10 сентября 2018 | 19:19

Пустоты оставили пропорционально недополученной зарплате. Ну что же , справедливо.

irdo 10 сентября 2018 | 19:24

malanoff:
Пустоты оставили пропорционально недополученной зарплате. Ну что же , справедливо.
==========

Логично.

mathmovesu 10 сентября 2018 | 19:20

спешка-это плохо. вот стадион в петербурге строили неспеша, почти 10 лет - и смотрите какой качественный получился. также ракету ангара уже 10 лет строят - тоже, наверное качественная получится...

murad_manapov 10 сентября 2018 | 19:24

не так освятили. вопросы к рпц

yasnovilyashi 10 сентября 2018 | 19:24

За это время с Восточного были совершены два пуска, один из которых оказался неудачным. Бракованный бетон, как добавил источник ТАСС, через несколько стартов мог привести к перекосу башни обслуживания или просадке железнодорожных путей. Тем не менее, в Роскосмосе уверяют, что ситуация не является критической и будет ликвидирована за месяц. По данным сайта госзакупок, госкорпорация подписала контракт на устранение брака с компанией «Адонис». Его сумма составила свыше 4,5 млн рублей.
++++++++++++++++++++++++++++++
Над суммой в 4,5 миллиона рублей смеются не только какие-то искандеры, но даже союзы. То, что напортачено за сотни миллионов не исправишь за 4,5 миллиона.

tks 10 сентября 2018 | 19:25

Пустоты в бетоне космодрома это ещё полбеды: а вот зияющие пустоты в мозгах путистов, начиная с самого Путэна - вот это полная беда...

lager23 10 сентября 2018 | 19:25

Рукожопый путинизм заточен на воровство, хамство и ложь, именно так создаётся ад!

putin_itogy 10 сентября 2018 | 19:27

путинизм - Колосс на глиняных ногах,
и понты.

Самое обсуждаемое

Блоги

Открытые медиа упрощаем доступ к общественно значимой информации

Как россиянам не дают забыть о Сталине Акции по увековечиванию советского вождя идут по стране: его именем называют улицы, устанавливают бюсты и мемориальные доски. Власти это одобряют…

5 199 6 15609 08.09
Kсталин, общество, власть, события
Блоги

Сергей Собянин мэр Москвы

Мы победили! Спасибо, Москва! Следующие 5 лет будут очень важны для Москвы! Сегодняшняя победа дала нам уникальный шанс, чтобы сделать огромный шаг вперед…

5 133 6 11865 00:43
Kполитика, общество, выборы, москва, мнения
Блоги

Сергей Собянин мэр Москвы

Зачем ходить на выборы? Поймите, что ничего просто так не дается — за свое право на лучшую жизнь надо бороться. Институт выборов хрупкий и пока еще неустоявшийся. Но это институт твоей власти…

5 166 6 14879 05.09
Kвыборы, видео, общество, мнения
Блоги

Рамзан Кадыров глава Чечни

Тревожные вести из Ливии Кощунственно и цинично звучат «призывы» из Вашингтона, Лондона, Парижа и Рима «немедленно отказаться от применения силы». Видимо, в этих странах давно забыли, что именно они являются авторами ливийской национальной трагедии…

5 84 6 11865 03.09
Kливия, конфликты, политика, мнения
Блоги

Людмила Алексеева Председатель Московской Хельсинкской группы

Права людей на мирные протесты неоспоримы Пока собрание остается мирным, обязанность властей, не только не препятствовать, но и оказывать содействие в его проведении. Применение силы — крайняя мера, допустимая лишь в ответ на явные угрозы жизни и здоровью…

5 132 6 12531 07.09
Kправа, законы, акции, протесты, власть, мнения
Новости

Курс евро на Московской бирже превысил отметку в  81 рубль В последний раз такого уровня европейская валюта достигала в марте 2016 года. Доллар, в свою очередь, вырос до 70 рублей 10 копеек

5 55 6 5643
Блоги

Вадим Радионов журналист латвийской радиостанции BALTKOM

Познер на Baltkom: дело Скрипаля похоже на предлог для ссоры с Россией «То, что российская сторона отрицает какое-либо участие в этом деле — это естественно, сами понимаете. Но, к сожалению, у меня нет ощущения, что этот вопрос решен. Я чрезвычайно боюсь, что речь идет об использовании ловко придуманного хода для дальнейшего ухудшения отношений России и Запада», — сказал Познер…

5 66 6 7128 07.09
Kобщество, расследования, события
Новости

Полные тезки жены и детей главы Службы внешней разведки Сергея Нарышкина обращались за видом на жительство в Венгрии Об этом говорится в расследовании «Новой газеты», которое она провела с венгерскими журналистами…

5 48 6 6089
Новости

В Москве подростки из числа сторонников Алексея Навального объявили о начале «бессрочного протеста» В Москве подростки из числа сторонников Алексея Навального объявили о начале «бессрочного протеста» против неэффективной власти

5 88 6 11396
Блоги

Константин Боровой Партия Западный Выбор

Навальный — обыкновенный провокатор российских спецслужб Операция «Навальный — лидер оппозиции» была успешно реализована российскими спецслужбами. Массовые митинги дискредитированной оппозиции существенно сократились и по частоте и численно…

5 183 6 25306 06.09
Kнавальный, политика, спецслужбы, оппозиция, рф, мнения
Блоги

МИД РФ: Выступление Терезы Мэй выдержано в абсолютно неприемлемой тональности В нем содержится ряд безапелляционных обвинений в адрес Российской Федерации и двух, как утверждается, наших граждан. Решительно отвергаем эти инсинуации…

5 164 6 23271 06.09
Kскрипаль, великобритания, рф, политика, расследования, конфликты, события
Блоги

«Данные действия создают реальную угрозу единству всего мирового Православия» Заявление Священного Синода Русской Православной Церкви…

5 245 6 35734 08.09
Kправославие, рпц, события
Блоги

+ Аппарат для голосования дважды не принял бюллетень у Владимира Путина Аппарат для голосования дважды не принял бюллетень у Владимира Путина Оказалось, что президент не той стороной бюллетень положил, открытой….

5 73 6 10575 09.09
8читать ;смотреть
Kпутин, выборы, видео, события
Блоги

Сергей Аксенов: Цензурных ответов на «предложение» Порошенко у меня нет И вот теперь глава террористического режима, устроившего эту блокаду, предлагает принять наших детей в Херсонской области…

5 273 6 41013 06.09
Kкрым, экология, аварии, украина, порошенко, дети, мнения
Блоги

Алексей Мельников публицист

Бритоголовая дипломатия Не  моргнув глазом, послы, видно, привычные к хамскому стилю русской дипломатии, разошлись. Новые санкции неизбежны и заслужены…

5 61 6 9299 07.09
Kполитика, скрипаль, великобритания, рф, санкции, события
Блоги

Моя Москва Известные люди о любимом городе

Николай Сванидзе: Вот это – настоящая Москва, на мой взгляд Район Патриарших прудов, вот этот вот классический центр, который я очень люблю, в котором я всегда готов гулять один или не один…

5 86 6 13463 07.09
Kмосква, мнения

Популярное за неделю

Новости

Башар Асад разрешил своим войскам применять хлор при освобождении Идлиба от боевиков Во всяком случае так утверждает «Уолл-стрит джорнэл». США в связи с этим не исключают нанесения ударов по правительственным силам Сирии, а также Ирана или России.

5 38 6 31581
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

2763672
Там, где говорится о профессионализм ГРУ — я боюсь, что это такой же профессионализм, который проявляет Роскосмос при выявлении дыр в своих космических кораблях…

5 109 6 162423 05.09
#слушать 48:51 8читать ;смотреть $скачать 11.2 МБ
Kобщество, политика, власть, видео, сетевизор, передачи
Голосование
Возражали бы вы против прачечной для бездомных возле вашего дома?
5 44 6 11432 05.09
Блоги

«Женщины, встаем! Там наши дети!» Как за один день в Екатеринбурге полиция потеряла доверие жителей Время было потеряно, дети разбежались. К своим грузовикам спецназ возвращался под возмущенные крики. «Вы кого защищаете?! Вы не тех защищаете, на своих же детей с дубинками пошли!»..

5 206 6 271207 09.09
Kполитика, екатеринбург, акции, общество, события
Блоги

+ Акции против повышения пенсионного возраста Акции против повышения пенсионного возраста На акциях протеста против пенсионного возраста в 33 городах России задержали 839 человек…

5 300 6 178732 09.09
8читать ;смотреть
Kнавальный, акции, события, митинги, общество, политика, власть, мнения
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 7248369
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 3652512

Сегодня в эфире