Начальник ГУ МВД РФ Свердловской области извинился перед задержанными на вчерашнем митинге журналистами
Начальник ГУ МВД РФ Свердловской области, генерал Михаил Бородин извинился перед задержанными на вчерашнем митинге журналистами и добился прекращения административных дел против них. Об этом в эфире радиостанции «Эхо Москвы» сообщил журналист портала 66.RU Дмитрий Антоненков.
«Глава ГУ МВД Свердловской области Михаил Бородин повел себя очень адекватно. Насколько мне известно, он сегодня потребовал материалы по административным делам задержанных журналистов, включая меня, изучил их и принял решение о том, чтобы прекратить производство по этим делам. Таким образом, протоколы аннулированы», — сказал он.
Д.Антоненков отметил, что также М.Бородин принес журналистам свои извинения. По его словам, инцидент можно считать исчерпанным.
Вчера по всей России прошли митинги против пенсионной реформы, организованные штабом политика Алексея Навального. В Екатеринбурге произошли массовые задержания демонстрантов. В полицейские участки города было доставлено более 120 человек.
Комментарии6
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sasass 10 сентября 2018 | 18:38
Начальник ГУ МВД тоже понимает , что Кремль с ума сходит...
largo1122 10 сентября 2018 | 18:47
Мало еще народу вышло, основная масса стерпела и проглотила такой непопулярный закон, который теперь несомненно будет принят. Нет, тут без шансов, с этого народа можно кожу живьём сдирать, стерпят.
ss2020 10 сентября 2018 | 18:47
вертикаль деменции!)))
ugiazov 10 сентября 2018 | 18:55
А мне кажется это на полицаев надо дела заводить. И судить.
rena1960 10 сентября 2018 | 19:09
Эти подневольные люди,когда колотят вас по рёбрам дубинками про себя приговаривают:"Может так выбъем из вас рабов...самих уже достала эта власть..."
murad_manapov 10 сентября 2018 | 19:21
а тех ментов, что составили эти протоколы наградят и выпишут премии