Начальник ГУ МВД РФ Свердловской области извинился перед задержанными на вчерашнем митинге журналистами

Начальник ГУ МВД РФ Свердловской области, генерал Михаил Бородин извинился перед задержанными на вчерашнем митинге журналистами и добился прекращения административных дел против них. Об этом в эфире радиостанции «Эхо Москвы» сообщил журналист портала 66.RU Дмитрий Антоненков.

«Глава ГУ МВД Свердловской области Михаил Бородин повел себя очень адекватно. Насколько мне известно, он сегодня потребовал материалы по административным делам задержанных журналистов, включая меня, изучил их и принял решение о том, чтобы прекратить производство по этим делам. Таким образом, протоколы аннулированы», — сказал он.

Д.Антоненков отметил, что также М.Бородин принес журналистам свои извинения. По его словам, инцидент можно считать исчерпанным.

Вчера по всей России прошли митинги против пенсионной реформы, организованные штабом политика Алексея Навального. В Екатеринбурге произошли массовые задержания демонстрантов. В полицейские участки города было доставлено более 120 человек.